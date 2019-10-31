Избила и раздела: на Алтае женщина набросилась на чужого ребенка

портал PIXABAY.COM

Женщина, вооруженная веником, набросилась на ребёнка на игровой площадке; нападавшей грозит уголовное наказание.

Нападение на 12-летнего ребёнка произошло на Алтае днём, когда он играл на улице с друзьями, об этом сообщили представители МВД.

Нетрезвая женщина, размахивая веником, накинулась на мальчика, нанося ему удары по спине и ногам. После угроз и побоев она заставила снять пострадавшего шапку и куртку. Добытые в схватке вещи обидчица унесла домой.

Возмущенные родители ребенка обратились в правоохранительные органы. Правонарушительница была задержана. Во время допроса она оправдывала свои действия алкогольным опьянением. Нападая на ребёнка она думала, что именно он ранее пытался отобрать у её сына велосипед.

Сейчас в отношении нападавшей возбуждено уголовное дело, ей грозит до семи лет лишения свобод за грабеж и применение насилия.