Избила и раздела: на Алтае женщина набросилась на чужого ребенка

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Избила и раздела: на Алтае женщина набросилась на чужого ребенкаРубрика: проиcшествия
02.11.2019 10:32
портал PIXABAY.COM
Женщина, вооруженная веником, набросилась на ребёнка на игровой площадке; нападавшей грозит уголовное наказание.
Нападение на 12-летнего ребёнка произошло на Алтае днём, когда он играл на улице с друзьями, об этом сообщили представители МВД.
Нетрезвая женщина, размахивая веником, накинулась на мальчика, нанося ему удары по спине и ногам. После угроз и побоев она заставила снять пострадавшего шапку и куртку. Добытые в схватке вещи обидчица унесла домой.
Возмущенные родители ребенка обратились в правоохранительные органы. Правонарушительница была задержана. Во время допроса она оправдывала свои действия алкогольным опьянением. Нападая на ребёнка она думала, что именно он ранее пытался отобрать у её сына велосипед.
Сейчас в отношении нападавшей возбуждено уголовное дело, ей грозит до семи лет лишения свобод за грабеж и применение насилия.
Алёна Коврова
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