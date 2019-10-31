Колом стоят: на Бердском шоссе авария спровоцировала огромную пробку

фото со страницы группы "АСТ-54" в соцсети "Вконтакте"

Неудачный маневр на дороге спровоцировал километровую пробку; проезжую часть не поделили машины разных весовых категорий.

О ДТП в Первомайском районе сообщили в группе "АСТ-54" в соцсети "Вконтакте". По сообщениям очевидцев многотонный грузовик сети "Мария Ра" наехал на скромную, по меркам большегрузов" "Renault Logan".

Человеческих жертв нет. Пробка в полтора километра растянулась между остановками "Таловая" и "Речпорт".

Напомним, обзор самых крупных ДТП недели был опубликован 1 ноября.