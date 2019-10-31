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Колом стоят: на Бердском шоссе авария спровоцировала огромную пробкуРубрика: проиcшествия
02.11.2019 16:06
фото со страницы группы "АСТ-54" в соцсети "Вконтакте"
Неудачный маневр на дороге спровоцировал километровую пробку; проезжую часть не поделили машины разных весовых категорий.
О ДТП в Первомайском районе сообщили в группе "АСТ-54" в соцсети "Вконтакте". По сообщениям очевидцев многотонный грузовик сети "Мария Ра" наехал на скромную, по меркам большегрузов" "Renault Logan".
Человеческих жертв нет. Пробка в полтора километра растянулась между остановками "Таловая" и "Речпорт".
Напомним, обзор самых крупных ДТП недели был опубликован 1 ноября.
Алёна Коврова
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Лента новостей
Колом стоят: на Бердском шоссе авария спровоцировала огромную пробку
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