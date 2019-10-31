Лошадки из Новосибирска задержаны на границе Алтая

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Лошадки из Новосибирска задержаны на границе АлтаяРубрика: проиcшествия
02.11.2019 17:47
портал PIXABAY.COM
Провести скакунов через границу не удалось жителю Казахстана; документы на лошадей оказались поддельными.
О задержании на границе России и Казахстана 24 лошадей сообщили в специалисты Россельхознадзора Республики Алтай и Пограничного управления ФСБ России.
Животные, в сопровождении жителя Казахстана, были остановлены в Кулундинском районе. Выяснилось, что ехали они из Тогучинского района Новосибирской области. Только права на пересечение лошадьми границы двух государств у сопровождающего лица не было.
При проверке оказалось — на животных отсутствовали тавро и бирки, также поддельными оказались ветеринарные сертификаты. Даты в документах были топорно исправлены с 30 сентября на 30 октября текущего года.
Объяснить нестыковку с бумагами конюх не смог. Сказал только, что вез лошадей в город Чикмен Республики Казахстан.
Сейчас животные находятся в пункте временной передержки. Позже все затраты на их содержание оплатит владелец. А перевозчик будет привлечен к административной ответственности и заплатит штраф.
Напомним, 1 сентября сообщалось о гибели ребенка, пытавшегося перебраться через реку на лошади.
Алёна Коврова
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