Мужчина погиб в аварии в Чановском районе

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Мужчина погиб в аварии в Чановском районеРубрика: проиcшествия
02.11.2019 10:56
портал PIXABAY.COM
Смертельное ДТП произошло на трассе Р-254; водитель не справился с управлением и погиб.
Алёна Коврова
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Лента новостей
В Кемерово в крупном пожаре на производственных цехах погиб рабочий
Голос новосибирской вокалистки заставил обернуться именитых артистов
О повышенном загрязнении воздуха предупреждают новосибирцев синоптики
ВК «Локомотив» – «Югра-Самотлор»: прямая трансляция и время начала матча
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