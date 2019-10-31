Мужчина погиб в аварии в Чановском районе

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Смертельное ДТП произошло на трассе Р-254; водитель не справился с управлением и погиб.

Авария произошла 2 ноября около 5:15 утра, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Управляя автомобилем "ВАЗ-21014" мужчина не справился с управлением и слетел с дороги. Машина врезалась в столб. От полученных травм 26-летний водитель скончался на месте.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, в конце сентября водитель легкового автомобиля погиб в аварии с фурой.