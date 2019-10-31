Не добили: Новосибирск попал в рейтинг самых татуированных городов России

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Маркетологи провели опрос россиян, желая выяснить, в каких городах больше всего татуированных жителей; результаты исследования показали – Новосибирск уступает соседям в вопросе росписи по телу.

Социологи независимого агентства ZOOM MARKET опубликовали рейтинг городов России, жители которых носят на теле татуировки.

Лидерами списка оказались жители Челябинска. В городе металлургов к рисункам на теле относятся лучше, чем в других городах страны. На втором и третьем месте – Москва и Санкт-Петербург. В первую пятерку также вошли Екатеринбург и Брянск.

Сибиряки оказались скромнее — Омск на 10 месте, Красноярск - на 12, а Новосибирск и вовсе в конце списка, занимает 21 строчку.

Социологи уточники, что только 21% опрошенных россиян положительно относятся к татуировкам, 36% - не любят рисунки на теле, а у 43% респондентов татуировки не вызывают никаких эмоций.

Также выяснилось, что у большинства жителей страны татуировки ассоциируются с современной молодежью и девушками (39%), с местами лишения свободы (26%), со службой в армии (18%), различными музыкантами (11%) и с барменами (4%).

Опрос проводился в 25 городах России по методу личных интервью среди мужчин и женщин.

Напомним, ранее сообщалось, что жители столицы Сибири не чувствуют себя счастливыми.