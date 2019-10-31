О повышенном загрязнении воздуха предупреждают новосибирцев синоптики

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О повышенном загрязнении воздуха предупреждают новосибирцев синоптикиРубрика: общество
02.11.2019 11:27
портал PIXABAY.COM
В воздухе Новосибирска накапливаются вредные примеси; ранее повышенное содержание пыли было отмечено в двух районах города.
О возможном повышении уровня загрязнения атмосферы в Новосибирске 3 и 4 ноября сообщили специалисты "Западно-Сибирского УГМС". Сегодня, 2 ноября, воздух в городе относительно чистый, но в ближайшие сутки метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. В последующие два выходных дня количество пыли в воздухе вырастет.
"Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный", — рассказали синоптики.
Отмечается, что с 30 октября по 1 ноября превышение уровня пыли было отмечено в Дзержинском и Заельцовском районе.
По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 ноября в течение дня ожидается до +1 градуса тепла. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами — усиление ветра до 20 м/с.
Напомним, качество воздуха можно проверить с помощью телефона, используя специальное приложение.
Алёна Коврова
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