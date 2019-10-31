Уникальные арт-объекты установят на набережной в Новосибирске

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Уникальные арт-объекты установят на набережной в НовосибирскеРубрика: общество
02.11.2019 13:09
фото с сайта "Парки, сады и скверы России"
На Михайловской набережной Новосибирска продолжат благоустройство; около 500 метров отведут под зеленые зоны и необычные арт-объекты.
В рамках государственно-частного партнерства в осени 2021 года планируется привести в порядок около 500 метров Михайловской набережной. Соглашение о взаимодействии по благоустройству территории подписали представители департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии, парка «Михайловская набережная» и ГК «Сибмонтажспецстрой».
После окончания работ жители и гости Новосибирска смогут наслаждаться новой прогулочной зоной и аттракционами.
Дизайн-проект, над которым работали специалисты архитектурной мастерской «Адаптик-А», гармонично впишется в уже имеющийся ансамбль.
Авторы проекта рассказали, что на набережной появятся лабиринт из кустарников, парящий мост, декоративный маятник, а также теневые навесы, лавочки и киоски с кофе.
Напомним, 1 ноября сообщалось о завершении строительства набережной под Новосибирском.
Алёна Коврова
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Лента новостей
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