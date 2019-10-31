В Академгородке набухли почки

фото Ерлана Байжанова

Вторая весна неожиданно наступила в эпицентре науки Новосибирска — Академгородке; очевидцы делятся в сети фотографиями набухших на деревьях почек.

Снимки необычного для ноября в Сибири явления — набухших почек, появились в группе "Сообщество Академгородок" в соцсети "Вконтакте".

Нетипичное поведение деревьев во время прогулки заметил местный житель Ерлан Байжанов.

"1 ноября в новосибирском Академгородке было + 12 С, а во время прогулки за Домом ученых я обнаружил (...) набухшие почки, из которых вот-вот появятся листья", — написал он под фотографиями с места происшествия.

Такие явления в Новосибирске хоть и редко, но все же случаются. Специалисты объясняют их затянувшимся теплом, которое приводит растенья в замешательство.

Напомним, синоптики прогнозируют, что в ближайшее время в Сибирь придут холода, которые уже до весны не позволят деревьям так радовать прохожих.