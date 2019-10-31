В Академгородке набухли почки

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В Академгородке набухли почкиРубрика: общество
02.11.2019 15:22
фото Ерлана Байжанова
Вторая весна неожиданно наступила в эпицентре науки Новосибирска — Академгородке; очевидцы делятся в сети фотографиями набухших на деревьях почек.
Снимки необычного для ноября в Сибири явления — набухших почек, появились в группе "Сообщество Академгородок" в соцсети "Вконтакте".
Нетипичное поведение деревьев во время прогулки заметил местный житель Ерлан Байжанов.
"1 ноября в новосибирском Академгородке было + 12 С, а во время прогулки за Домом ученых я обнаружил (...) набухшие почки, из которых вот-вот появятся листья", — написал он под фотографиями с места происшествия.
Такие явления в Новосибирске хоть и редко, но все же случаются. Специалисты объясняют их затянувшимся теплом, которое приводит растенья в замешательство.
Напомним, синоптики прогнозируют, что в ближайшее время в Сибирь придут холода, которые уже до весны не позволят деревьям так радовать прохожих.
Алёна Коврова
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