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В Академгородке набухли почки

Рубрика: общество

02.11.2019 15:22

фото Ерлана Байжанова

Вторая весна неожиданно наступила в эпицентре науки Новосибирска — Академгородке; очевидцы делятся в сети фотографиями набухших на деревьях почек.

Снимки необычного для ноября в Сибири явления — набухших почек, появились в группе "Сообщество Академгородок" в соцсети "Вконтакте". 

Нетипичное поведение деревьев во время прогулки заметил местный житель Ерлан Байжанов.

"1 ноября в новосибирском Академгородке было + 12 С, а во время прогулки за Домом ученых я обнаружил (...) набухшие почки, из которых вот-вот появятся листья", — написал он под фотографиями с места происшествия.

Такие явления в Новосибирске хоть и редко, но все же случаются. Специалисты объясняют их затянувшимся теплом, которое приводит растенья в замешательство.

Напомним, синоптики прогнозируют, что в ближайшее время в Сибирь придут холода, которые уже до весны не позволят деревьям так радовать прохожих.  

 

Алёна Коврова

Теги: Новосибирская область Академгородок весна почки

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сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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