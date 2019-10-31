В Кемерово в крупном пожаре на производственных цехах погиб рабочий

фото ТАСС

В первой половине дня в столице Кузбасса, Кемерово, жители правого берега слышали хлопки, похожие на взрыв; очевидцы в соцсетях сообщали о сотрясании домов и дребезжании стекол в оконных рамах; позже улицы затянуло дымом.

Возгорание произошло в частных складских помещениях, расположенных радом с предприятием "Химпром" на улице 1-ой Стахановской, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Площадь горения на момент прибытия экстренных служб составляла около 800 кв. метров.

В Центре медицины катастроф сообщили, что в огне погиб 27-летний рабочий. Ещё один пострадавший получил помощь медиков на месте и от госпитализации отказался. Отмечается, что выживший получил отравление продуктами горения, также у него зафиксировано ранение кистей рук.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что возгорание началось во время разгрузки контейнеров с мусором.

В МЧС сообщили, что на данный момент открытое горение ликвидировано.

Напомним, 24 октября во время пожара в Новосибирске погиб мужчина.