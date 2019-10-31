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В Кемерово в крупном пожаре на производственных цехах погиб рабочийРубрика: проиcшествия
02.11.2019 14:38
фото ТАСС
В первой половине дня в столице Кузбасса, Кемерово, жители правого берега слышали хлопки, похожие на взрыв; очевидцы в соцсетях сообщали о сотрясании домов и дребезжании стекол в оконных рамах; позже улицы затянуло дымом.
Возгорание произошло в частных складских помещениях, расположенных радом с предприятием "Химпром" на улице 1-ой Стахановской, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Площадь горения на момент прибытия экстренных служб составляла около 800 кв. метров.
В Центре медицины катастроф сообщили, что в огне погиб 27-летний рабочий. Ещё один пострадавший получил помощь медиков на месте и от госпитализации отказался. Отмечается, что выживший получил отравление продуктами горения, также у него зафиксировано ранение кистей рук.
В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что возгорание началось во время разгрузки контейнеров с мусором.
В МЧС сообщили, что на данный момент открытое горение ликвидировано.
Напомним, 24 октября во время пожара в Новосибирске погиб мужчина.
Алёна Коврова
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Лента новостей
Колом стоят: на Бердском шоссе авария спровоцировала огромную пробку
В Кемерово в крупном пожаре на производственных цехах погиб рабочий
О повышенном загрязнении воздуха предупреждают новосибирцев синоптики
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