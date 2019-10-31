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В Кемерово в крупном пожаре на производственных цехах погиб рабочий

Рубрика: проиcшествия

02.11.2019 14:38

фото ТАСС

В первой половине дня в столице Кузбасса, Кемерово, жители правого берега слышали хлопки, похожие на взрыв; очевидцы в соцсетях сообщали о сотрясании домов и дребезжании стекол в оконных рамах; позже улицы затянуло дымом.

Возгорание произошло в частных складских помещениях, расположенных радом с предприятием "Химпром" на улице 1-ой Стахановской, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Площадь горения на момент прибытия экстренных служб составляла около 800 кв. метров.

В Центре медицины катастроф сообщили, что в огне погиб 27-летний рабочий. Ещё один пострадавший получил помощь медиков на месте и от госпитализации отказался. Отмечается, что выживший получил отравление продуктами горения, также у него зафиксировано ранение кистей рук. 

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что возгорание началось во время разгрузки контейнеров с мусором. 

В МЧС сообщили, что на данный момент открытое горение ликвидировано. 

Напомним, 24 октября во время пожара в Новосибирске погиб мужчина

Алёна Коврова

Теги: пожар Кемеровская область

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сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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