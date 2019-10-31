В Новосибирске вырастут тарифы на ЖКХ

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В Новосибирске вырастут тарифы на ЖКХРубрика: общество
02.11.2019 09:57
портал PIXABAY.COM
Повышение стоимости коммунальных услуг запланировано на начало 2020 года; рост тарифов коснется 83 субъектов России.
С начала 2010 года жителям России придется больше платить за жилищно-коммунальные услуги, распоряжение о повышении тарифов 31 октября подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Индексация размеров оплаты в разных регионах будет варьироваться от 2,4% — в Ненецком автономном округе до 6,5% — в Чеченской республике.
В Новосибирской области и Кемеровской областях ожидается повышения на 4,9% процента. Из соседних регионов больше всего — на 5% — суммы в платежках изменяться в Омской области. В республике Алтай и Алтайском крае произойдет повышение на 4,4%, в Красноярском крае — на 4,6%, в Томской области на 4,7 процента.
Отметим в прошлом году в Новосибирской области тарифы повышали два раза — на 1,7 % в первом полугодии 2018 года, и на 3,5% — во втором.
Напомним, 13 сентября сообщалось о тот, как отреагировали жители Новосибирска на предложение поднять тарифы на капремонт.
Алёна Коврова
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