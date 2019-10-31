В Новосибирске живут несчастные люди

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Специалисты выяснили, где в России люди чувствуют себя счастливыми; два сибирских региона отнесли себя к категории не довольных жизнью.

Исследование среди разных групп пользователей провели специалисты компании HeadHunter. У респондентов выясняли, насколько они счастливы.

Результаты опроса показали, что женщины чаще находят поводы для радости, чем мужчины.

Не последнюю роль в самооценке играет уровень образования. Опрошенные с высшим образованием считают себя счастливее, чем те, кто окончил техникум или лицей.

Выбор профессии и сфера деятельности тоже оказывают влияние на восприятие окружающего мира. Как показало исследование – фармацевты оценивают уровень своего счастья на 6 баллов из 10 возможных, почти также счастливы сотрудники госслужбы и сферы управления персоналом. Самые грустные оказались работники автобизнеса и рабочий персонал.

Измерение уровня счастья жителей городов Сибири показал, что наиболее уверены в себе томичи (5,8 баллов) и жители Иркутской области (5,3). В Красноярском крае и Кемеровской области уровень счастья жители оценили по десятибалльной шкале на 5,3 и 5,2 соответственно. Самыми грустными оказались люди в Омской (5,1) и Новосибирской (5) областях.

Также специалисты отметили, что легче всего к жизни относятся представители старшего поколения. Участники опроса старше 55 лет оценили уровень своего счастья на 6,3 балла.

Напомним, 25 октября Новосибирск попал в рейтинг "хвастливых" городов.