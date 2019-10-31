1 балл
-4
64.03 71.48
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Не добили: Новосибирск попал в рейтинг самых татуированных городов России

сегодня 20:15 Общество 0 Коммент.

В Омске нетрезвого водителя сняли с рейса детского автобуса

сегодня 18:43 Хроника 0 Коммент.

Лошадки из Новосибирска задержаны на границе Алтая

сегодня 17:47 Хроника 0 Коммент.

За исполение мечты новосибирский парапланерист заплатит штраф ФСБ

сегодня 16:53 Хроника 0 Коммент.

Колом стоят: на Бердском шоссе авария спровоцировала огромную пробку

сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

В Академгородке набухли почки

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

В Кемерово в крупном пожаре на производственных цехах погиб рабочий

сегодня 14:38 Хроника 0 Коммент.

Уникальные арт-объекты установят на набережной в Новосибирске

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

О повышенном загрязнении воздуха предупреждают новосибирцев синоптики

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

Мужчина погиб в аварии в Чановском районе

сегодня 10:56 Хроника 0 Коммент.

Избила и раздела: на Алтае женщина набросилась на чужого ребенка

сегодня 10:32 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске вырастут тарифы на ЖКХ

сегодня 09:57 Общество 0 Коммент.

ВК «Локомотив» – «Югра-Самотлор»: прямая трансляция и время начала матча

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Чемпион мира по спортивной гимнастике приедет в Новосибирск

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

У SSJ-100 отказал двигатель в полёте из Тюмени

вчера 22:49 Хроника 0 Коммент.

Новые автобусы поступили в районы Новосибирской области по региональной программе

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Государственные награды России и Новосибирской области вручены выдающимся новосибирцам

вчера 19:17 Общество 0 Коммент.

Вышла из автобуса и попала под машину: водитель сбил насмерть пенсионерку в Новосибирске

вчера 19:06 Хроника 0 Коммент.

Сгоревший автомобиль в центре Новосибирска: подробности происшествия

вчера 18:58 Хроника 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

В Омске нетрезвого водителя сняли с рейса детского автобуса

Рубрика: проиcшествия

02.11.2019 18:43

портал PIXABAY.COM

Проверка на алкогольное опьянение водителя детского автобуса заставила правоохранителей задержать рейс; тест на трезвость мужчина не прошёл.

Вопиющее нарушение правил вождения в ходе плановой проверки выявили в Омске. Автоинспекторы заподозрили мужчину, перевозившего детей в школьном автобусе, в алкогольном опьянении.

Предложение доказать обратное и пройти освидетельствование на месте 52-летний омич воспринял без энтузиазма, но отказываться не стал. 

Дуть в алкотестер пришлось недолго. Обработанный аппаратом данные показали пары алкоголя в количестве 0,237 мг/л. 

Водителя сняли с рейса. Сейчас по факту нарушения проводится административное расследование. 

Напомним, 1 ноября жительница Новосибирска вышла из автобуса и попала под машину. 

Алёна Коврова

Теги: нетрезвый водитель Омская область пдд

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Не добили: Новосибирск попал в рейтинг самых татуированных городов России

сегодня 20:15 Общество 0 Коммент.

В Омске нетрезвого водителя сняли с рейса детского автобуса

сегодня 18:43 Хроника 0 Коммент.

Лошадки из Новосибирска задержаны на границе Алтая

сегодня 17:47 Хроника 0 Коммент.

За исполение мечты новосибирский парапланерист заплатит штраф ФСБ

сегодня 16:53 Хроника 0 Коммент.

Колом стоят: на Бердском шоссе авария спровоцировала огромную пробку

сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

В Академгородке набухли почки

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

В Кемерово в крупном пожаре на производственных цехах погиб рабочий

сегодня 14:38 Хроника 0 Коммент.

Уникальные арт-объекты установят на набережной в Новосибирске

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

О повышенном загрязнении воздуха предупреждают новосибирцев синоптики

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

Мужчина погиб в аварии в Чановском районе

сегодня 10:56 Хроника 0 Коммент.

Избила и раздела: на Алтае женщина набросилась на чужого ребенка

сегодня 10:32 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске вырастут тарифы на ЖКХ

сегодня 09:57 Общество 0 Коммент.

ВК «Локомотив» – «Югра-Самотлор»: прямая трансляция и время начала матча

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Чемпион мира по спортивной гимнастике приедет в Новосибирск

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

У SSJ-100 отказал двигатель в полёте из Тюмени

вчера 22:49 Хроника 0 Коммент.

Новые автобусы поступили в районы Новосибирской области по региональной программе

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Государственные награды России и Новосибирской области вручены выдающимся новосибирцам

вчера 19:17 Общество 0 Коммент.

Вышла из автобуса и попала под машину: водитель сбил насмерть пенсионерку в Новосибирске

вчера 19:06 Хроника 0 Коммент.

Сгоревший автомобиль в центре Новосибирска: подробности происшествия

вчера 18:58 Хроника 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
10.07.2018

Сибирские музыканты выступят на фестивале Кустурицы

Читать далее
Image
15.06.2018

ЧС ради аграриев

Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...

Читать далее
Image
06.04.2018

Беспощадный сбор

Автолюбителям придётся выложить ещё более сотни тысяч за яп...

Читать далее
Image
27.11.2017

Не пытайтесь стать мэром Омска

55 пытались — одна смогла

Читать далее
Image
08.11.2016

Снежное чувство риска

Как любители зимнего экстрима открывают сезон

Читать далее
Image
19.10.2016

Многоликое пальто: от жилета до бушлата

Девять моделей пал...

Читать далее

Новости по теме

«Свадьбы не будет»: выпускник Новосибирского военного училища погиб в ДТП за день до женитьбы вчера 15:11 Судимый за изнасилование омич растлил 12-летнюю девочку вчера 08:31 «Ты не мой сын»: пьяный омич убил своего лже-отца после 10 бутылок водки 31.10.2019

Популярное

Image

Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок мате...

Image

Фото из воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев, появи...

Image

Стала известна причина гибели бердского школьника Жени Шуршилина

Image

Комиссия назвала причину расстрела солдатом восьми сослуживцев

Image

Россияне начали сбор денег для расстрелявшего сослуживцев солдата

Image

Девичник в SPA

Image

Искал укромное место: стали известны новые подробности гибели бер...

Image

Гнойник дедовщины: воинские части России остаются местом убийств ...

Image

Новая петиция о пожизненном для расстрелявшего сослуживцев Шамсут...

Image

Лебедь Лёха не смог улететь в тёплые края и подружился с домашним...

Image

«Предложение руки и сердца»: девушка из Новосибирска нашла золото...

Image

Авиакомпания S7 вошла в мировой топ-100

Image

Таксу с четвертой стадией рака в Новосибирске выбросили на помойк...