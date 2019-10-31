В Омске нетрезвого водителя сняли с рейса детского автобуса

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Проверка на алкогольное опьянение водителя детского автобуса заставила правоохранителей задержать рейс; тест на трезвость мужчина не прошёл.

Вопиющее нарушение правил вождения в ходе плановой проверки выявили в Омске. Автоинспекторы заподозрили мужчину, перевозившего детей в школьном автобусе, в алкогольном опьянении.

Предложение доказать обратное и пройти освидетельствование на месте 52-летний омич воспринял без энтузиазма, но отказываться не стал.

Дуть в алкотестер пришлось недолго. Обработанный аппаратом данные показали пары алкоголя в количестве 0,237 мг/л.

Водителя сняли с рейса. Сейчас по факту нарушения проводится административное расследование.

Напомним, 1 ноября жительница Новосибирска вышла из автобуса и попала под машину.