В Омске нетрезвого водителя сняли с рейса детского автобуса

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В Омске нетрезвого водителя сняли с рейса детского автобусаРубрика: проиcшествия
02.11.2019 18:43
портал PIXABAY.COM
Проверка на алкогольное опьянение водителя детского автобуса заставила правоохранителей задержать рейс; тест на трезвость мужчина не прошёл.
Вопиющее нарушение правил вождения в ходе плановой проверки выявили в Омске. Автоинспекторы заподозрили мужчину, перевозившего детей в школьном автобусе, в алкогольном опьянении.
Предложение доказать обратное и пройти освидетельствование на месте 52-летний омич воспринял без энтузиазма, но отказываться не стал.
Дуть в алкотестер пришлось недолго. Обработанный аппаратом данные показали пары алкоголя в количестве 0,237 мг/л.
Водителя сняли с рейса. Сейчас по факту нарушения проводится административное расследование.
Напомним, 1 ноября жительница Новосибирска вышла из автобуса и попала под машину.
Алёна Коврова
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Лента новостей
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