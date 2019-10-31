За исполение мечты новосибирский парапланерист заплатит штраф ФСБ

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Новосибирский парапланерист пролетел над Катунской стеной; за нарушение границы во время полета он ответит перед законом.

Чуть более пяти минут в воздухе оставили в жизни новосибирского парапланериста Александра Кужелева и восторг и разочарование. Ощущения и кадры на видео, снятые во время полета с горы Белухи — это воспоминание на всю жизнь. А привлечение к ответственности и штраф от пограничников — это тот самый неприятный осадок.

Александр покорил гору Белуха за шесть часов. Мечтал он об этом больше года,усердно готовился, вместе с инструктором и в составе группы уже отработал полет. Наконец — решил сделать всё в одиночку. Взобравшись на пик он взмыл в небо и пролетел над Катунской стеной, высотой в полтора километра. Весь полет снял на видео, которое впоследствии и стало доказательством его вины.

Потрясающие виды горного хребта с высоты птичьего полета вызвали вопросы у правоохранительных органов. В Пограничном управлении ФСБ России по Республике Алтай пришли к выводу, что действия парапланериста — это нарушение закона.

"Он вошёл в стометровую полосу местности, прилегающую к российско-казахстанской государственной границе, что является нарушением правил пограничного режима", — говорят в ФСБ.

Правоохранители говорят, что о нарушении парапланерист знал, но всё равно пошел на риск. Также Александру Кужелеву вменяют в вину отсутствие разрешения на полет. А он его действительно не получил. Теперь правонарушителю и автору потрясающего видео придется ответить за хулиганство. Новосибирца оштрафуют.

Напомним, 22 октября сообщалось о Новосибирском парапланеристе, приземлившемся в Индии на дерево.