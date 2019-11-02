«91 августа»: новосибирец прокатился в метро в шортах и майке

Фото с группы вк "Мода новосибирского метро"

Закалённый сибиряк в метро удивил новосибирцев; в шортах и майке тот гуляет по улицам в ноябре.

Пассажиры новосибирской подземки обсуждают появление закалённого мужчины — в холодную погоду на нём лишь майка и шорты. Об этом рассказали подписчики сообщества "Мода новосибирского метро" в социальной сети "ВКонтакте". Комментаторы тут же начали активно обсуждать новосибирского "моржа".

"91 августа";

"Пенсионер молодец. Достойно";

"Когда не переоделся с Хэллоуина", — пишут новосибирцы.

Напомним, в конце октября новосибирцев рассмешил мужчина в розовой шапке в метро.