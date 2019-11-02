«91 августа»: новосибирец прокатился в метро в шортах и майке

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«91 августа»: новосибирец прокатился в метро в шортах и майкеРубрика: общество
04.11.2019 09:13
Фото с группы вк "Мода новосибирского метро"
Закалённый сибиряк в метро удивил новосибирцев; в шортах и майке тот гуляет по улицам в ноябре.
Пассажиры новосибирской подземки обсуждают появление закалённого мужчины — в холодную погоду на нём лишь майка и шорты. Об этом рассказали подписчики сообщества "Мода новосибирского метро" в социальной сети "ВКонтакте". Комментаторы тут же начали активно обсуждать новосибирского "моржа".
"91 августа";
"Пенсионер молодец. Достойно";
"Когда не переоделся с Хэллоуина", — пишут новосибирцы.
Напомним, в конце октября новосибирцев рассмешил мужчина в розовой шапке в метро.
Эмиль Фукс
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