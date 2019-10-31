Автомобиль с наклейками "Яндекс.Такси" горит в центре Новосибирска

Фото с группы ВК "Инцидент Новосибирск"

"Рено Логан" загорелся рядом с цирком; предварительно, никто не пострадал.

Автомобиль "Рено Логан" с наклейками "Яндекс.Такси" на кузове загорелся около цирка на улице Челюскинцев. Об этом сообщил подписчик сообщества "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, в происшествии никто не пострадал. У автомобиля загорелся двигатель — причина возгорания на данный момент неизвестна. На месте работают сотрудники МЧС для ликвидации пожара.

Напомним, накануне вечером в Новосибирске в ДТП погибла пенсионерка.