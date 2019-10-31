Автомобиль с наклейками "Яндекс.Такси" горит в центре Новосибирска

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Автомобиль с наклейками "Яндекс.Такси" горит в центре НовосибирскаРубрика: проиcшествия
03.11.2019 17:31
Фото с группы ВК "Инцидент Новосибирск"
"Рено Логан" загорелся рядом с цирком; предварительно, никто не пострадал.
Автомобиль "Рено Логан" с наклейками "Яндекс.Такси" на кузове загорелся около цирка на улице Челюскинцев. Об этом сообщил подписчик сообщества "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте".
По словам очевидцев, в происшествии никто не пострадал. У автомобиля загорелся двигатель — причина возгорания на данный момент неизвестна. На месте работают сотрудники МЧС для ликвидации пожара.
Напомним, накануне вечером в Новосибирске в ДТП погибла пенсионерка.
Эмиль Фукс
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