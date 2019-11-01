День народного единства в Новосибирске отметят песнями

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В Новосибирске готовятся к празднованию Дня народного единства; запланировано около тысячи мероприятий.

Жителей города ожидает большая концертная программа, об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Основным местом празднования Дня народного единства 4 ноября станет площадь Пименова (возле ГПНТБ). Программа начнется в 11:00 — перед жителями города выступят творческие коллективы. В это же время начнут работу интерактивные площадки, а для всех желающих будут доступны мастер классы по ремёслам. Зона активного отдыха и праздника будет работать до 18:00.

В 12:00 пройдет молебен, посвященный иконе Казанской иконы Божьей Матери.

Часом позже в ДК "Железнодорожников" начнется 18 городской фестиваль национальных культур «Новосибирск – город дружбы».

Для жителей области к месту проведения праздника будет организована доставка автобусами.

Напомним, 31 октября сообщалось, что многие россияне планируют провести длинные праздники далеко от дома.