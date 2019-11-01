День народного единства в Новосибирске отметят песнями

Лента новостейПредложить новость
О повышенном загрязнении воздуха предупреждают новосибирцев синоптики
ВК «Локомотив» – «Югра-Самотлор»: прямая трансляция и время начала матча
Новосибирские детсады ждёт проверка после убийства ребёнка в Нарьян-Маре
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
День народного единства в Новосибирске отметят песнямиРубрика: общество
03.11.2019 08:27
портал PIXABAY.COM
В Новосибирске готовятся к празднованию Дня народного единства; запланировано около тысячи мероприятий.
Жителей города ожидает большая концертная программа, об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
Основным местом празднования Дня народного единства 4 ноября станет площадь Пименова (возле ГПНТБ). Программа начнется в 11:00 — перед жителями города выступят творческие коллективы. В это же время начнут работу интерактивные площадки, а для всех желающих будут доступны мастер классы по ремёслам. Зона активного отдыха и праздника будет работать до 18:00.
В 12:00 пройдет молебен, посвященный иконе Казанской иконы Божьей Матери.
Часом позже в ДК "Железнодорожников" начнется 18 городской фестиваль национальных культур «Новосибирск – город дружбы».
Для жителей области к месту проведения праздника будет организована доставка автобусами.
Напомним, 31 октября сообщалось, что многие россияне планируют провести длинные праздники далеко от дома.
Алёна Коврова
Комментарии
Лента новостей
О повышенном загрязнении воздуха предупреждают новосибирцев синоптики
ВК «Локомотив» – «Югра-Самотлор»: прямая трансляция и время начала матча
Новосибирские детсады ждёт проверка после убийства ребёнка в Нарьян-Маре
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное