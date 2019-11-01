ХК «Сибирь» – «Металлург Мг»: прямая трансляция, прогнозы букмекеров и время начала матча

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ХК «Сибирь» – «Металлург Мг»: прямая трансляция, прогнозы букмекеров и время начала матчаРубрика: общество, спорт
03.11.2019 10:51
Фото с сайта ХК "Сибирь"
Хоккейная «Сибирь» сыграет повторный матч против магнитогорского «Металлурга» в регулярном чемпионате КХЛ; букмекеры на стороне «магнитки», несмотря на последний проигрыш новосибирцам.
Начинается очередная выездная серия матчей «Сибири». Новосибирцы сыграют ещё один матч против «Металлурга» в Магнитогорске. Игра начнётся сегодня, 3 ноября, в 19:00 по новосибирскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале ОТС.
«Сибирь» идёт без поражений уже шесть матчей подряд. Новосибирцы закрепились на четвертом месте турнирной таблицы после волевой победы над лидером турнира, московским ЦСКА. В первом матче против магнитогорского «Металлурга» победили сибиряки – тогда новосибирцы выиграли со счётом 3:2 в овертайме.
Несмотря на уверенную серию из шести побед «Сибири», букмекерские конторы отдают большое преимущество «магнитке». Коэффициент на победу «Металлурга» 1.9 против 3.85 у «Сибири».
Напомним, 31 октября «Сибирь» обыграла ЦСКА.
Эмиль Фукс
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