Крупные сосульки на Михайловской набережной испугали новосибирцев

Фото АСТ-54

Ночные заморозки и скорое приближение зимы дают о себе знать; внушительные сосульки повисли над головами гуляющих по набережной.

Крупные сосульки свисают с участка Коммунального моста, который проходит над Михайловской набережной в Новосибирске. Об этом рассказал подписчик сообщества "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте". Новосибирцев испугали габариты и количество наледи на мосту, которая может в любой момент рухнуть.

"Я бы позвонил по 051 и пусть эти лоботрясы приезжают и устраняют опасность";

"Офигеть!";

"Мост коммунальный. Сосульки из коммунальных стоков? Кроме опасности они ещё и противные...";

"Да и защитный слой бетона, который должен уберегать арматуру от коррозии, немного ушёл", — пишут в комментариях под постом подписчики.

Автор поста советует новосибирцам, которые будут прогуливаться по Михайловской набережной, быть внимательными при проходе под Коммунальным мостом.

Напомним, 31 октября стало известно, что улицы Новосибирска от снега и наледи будут чистить около 500 машин.