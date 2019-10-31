«Металлург» прервал серию «Сибири» из шести побед

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«Металлург» прервал серию «Сибири» из шести победРубрика: общество, спорт
03.11.2019 21:17
Фото с сайта ХК "Сибирь"
Матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» завершился для «Сибири» поражением; хозяева прервали длительную серию побед сибиряков.
Завершился первый выездной матч «Сибири» в ноябре. Новосибирцы проиграли встречу в Магнитогорске против «Металлурга». Примечательно, что сибиряки уже встречались с «Магниткой» неделю назад – тогда игра завершилась в пользу новосибирцев.
Первая двадцатиминутка началась с гола хозяев – «Металлург» открыл счёт за три минуты до конца периода. Ответить на заброшенную шайбу новосибирцы не смогли.
В следующем периоде после борьбы в зоне соперника «Магнитка» увеличила разрыв ещё на одну шайбу – «Сибирь» пропустила в меньшинстве. Однако в этот раз гости смогли отыграться – результативную контратаку провёл Алексей Яковлев. Счёт на конец периода — 2:1.
Последнюю двадцатиминутку магнитогорский клуб начал с жёсткого прессинга. Спустя 8 минут новосибирцы пропустили третью шайбу. За четыре минуты до финальной сирены "Магнитка" поставила точку в матче, забросив ещё одну шайбу, которую "Сибирь" оставила без ответа. Итог матча — 4:1 в пользу хозяев.
«Сибирь» была близка к вхождению в тройку лидеров благодаря шести победам подряд. Сейчас сибиряки с 32 очками находятся на четвёртом месте турнирной таблицы КХЛ.
Следующий матч «Сибирь» проведёт в Ярославле против «Локомотива» 12 ноября.
Напомним, 31 октября «Сибирь» обыграла ЦСКА.
Эмиль Фукс
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