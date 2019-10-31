«Металлург» прервал серию «Сибири» из шести побед

Фото с сайта ХК "Сибирь"

Матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» завершился для «Сибири» поражением; хозяева прервали длительную серию побед сибиряков.

Завершился первый выездной матч «Сибири» в ноябре. Новосибирцы проиграли встречу в Магнитогорске против «Металлурга». Примечательно, что сибиряки уже встречались с «Магниткой» неделю назад – тогда игра завершилась в пользу новосибирцев.

Первая двадцатиминутка началась с гола хозяев – «Металлург» открыл счёт за три минуты до конца периода. Ответить на заброшенную шайбу новосибирцы не смогли.

В следующем периоде после борьбы в зоне соперника «Магнитка» увеличила разрыв ещё на одну шайбу – «Сибирь» пропустила в меньшинстве. Однако в этот раз гости смогли отыграться – результативную контратаку провёл Алексей Яковлев. Счёт на конец периода — 2:1.

Последнюю двадцатиминутку магнитогорский клуб начал с жёсткого прессинга. Спустя 8 минут новосибирцы пропустили третью шайбу. За четыре минуты до финальной сирены "Магнитка" поставила точку в матче, забросив ещё одну шайбу, которую "Сибирь" оставила без ответа. Итог матча — 4:1 в пользу хозяев.

«Сибирь» была близка к вхождению в тройку лидеров благодаря шести победам подряд. Сейчас сибиряки с 32 очками находятся на четвёртом месте турнирной таблицы КХЛ.

Следующий матч «Сибирь» проведёт в Ярославле против «Локомотива» 12 ноября.

Напомним, 31 октября «Сибирь» обыграла ЦСКА.