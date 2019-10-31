Лента новостейПредложить новость
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике
Голос новосибирской вокалистки заставил обернуться именитых артистов
О повышенном загрязнении воздуха предупреждают новосибирцев синоптики
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публикеРубрика: общество
03.11.2019 15:31
Фото с сайта GLOBALLOOKPRESS.COM
Пётр Чернышёв несколько месяцев не попадал в объективы камер; он выступил в ледовом шоу "Руслан и Людмила" с Татьяной Навкой.
Муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за несколько месяцев выступил на публике. Об этом сообщает сайт Teleprogramma. Супруг звезды выступил в спортивном комплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге в постановке Татьяны Навки "Руслан и Людмила".
Несмотря на то, что выступление фигуриста прошло, по словам зрителей, успешно, на пресс-конференцию к журналистам Пётр Чернышёв не вышел. Муж Анастасии Заворотнюк, понимая концентрацию внимания на его личности сейчас, отказался от комментариев о здоровье актрисы.
Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в одной из элитных клиник Рублёвки. За ней сейчас ухаживают её сын, дочь и мама.
Напомним, 29 октября стало известно, что Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике
Голос новосибирской вокалистки заставил обернуться именитых артистов
О повышенном загрязнении воздуха предупреждают новосибирцев синоптики
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное