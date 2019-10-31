Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике

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Пётр Чернышёв несколько месяцев не попадал в объективы камер; он выступил в ледовом шоу "Руслан и Людмила" с Татьяной Навкой.

Муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за несколько месяцев выступил на публике. Об этом сообщает сайт Teleprogramma. Супруг звезды выступил в спортивном комплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге в постановке Татьяны Навки "Руслан и Людмила".

Несмотря на то, что выступление фигуриста прошло, по словам зрителей, успешно, на пресс-конференцию к журналистам Пётр Чернышёв не вышел. Муж Анастасии Заворотнюк, понимая концентрацию внимания на его личности сейчас, отказался от комментариев о здоровье актрисы.

Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в одной из элитных клиник Рублёвки. За ней сейчас ухаживают её сын, дочь и мама.

Напомним, 29 октября стало известно, что Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери.