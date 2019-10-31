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Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике

Рубрика: общество

03.11.2019 15:31

Фото с сайта GLOBALLOOKPRESS.COM

Пётр Чернышёв несколько месяцев не попадал в объективы камер; он выступил в ледовом шоу "Руслан и Людмила" с Татьяной Навкой.

Муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за несколько месяцев выступил на публике. Об этом сообщает сайт Teleprogramma. Супруг звезды выступил в спортивном комплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге в постановке Татьяны Навки "Руслан и Людмила". 

Несмотря на то, что выступление фигуриста прошло, по словам зрителей, успешно, на пресс-конференцию к журналистам Пётр Чернышёв не вышел. Муж Анастасии Заворотнюк, понимая концентрацию внимания на его личности сейчас, отказался от комментариев о здоровье актрисы.

Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в одной из элитных клиник Рублёвки. За ней сейчас ухаживают её сын, дочь и мама. 

Напомним, 29 октября стало известно, что Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери.

Эмиль Фукс

Теги: Анастасия Заворотнюк

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Предложить новость

Автомобиль с наклейками "Яндекс.Такси" горит в центре Новосибирска

сегодня 17:31 Хроника 0 Коммент.

Пенсионерка погибла под колёсами автомобиля в посёлке Кольцово

сегодня 17:16 Хроника 0 Коммент.

Вторая «сухая» победа подряд: ВК «Локомотив» разгромил «Самотлор»

сегодня 16:23 Общество 0 Коммент.

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

«Шаровая молния»: горящая контактная линия троллейбуса осветила район в Новосибирске

сегодня 12:38 Хроника 0 Коммент.

Трое подростков изнасиловали женщину в Забайкалье

сегодня 11:38 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск попал в рейтинг самых татуированных городов России

вчера 20:15 Общество 0 Коммент.

В Омске нетрезвого водителя сняли с рейса детского автобуса

вчера 18:43 Хроника 0 Коммент.

Лошадки из Новосибирска задержаны на границе Алтая

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

За исполение мечты новосибирский парапланерист заплатит штраф ФСБ

вчера 16:53 Хроника 0 Коммент.

Колом стоят: на Бердском шоссе авария спровоцировала огромную пробку

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

В Академгородке набухли почки

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

В Кемерово в крупном пожаре на производственных цехах погиб рабочий

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Голос новосибирской вокалистки заставил обернуться именитых артистов

вчера 13:52 Общество 0 Коммент.

Уникальные арт-объекты установят на набережной в Новосибирске

вчера 13:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске живут несчастные люди

вчера 12:28 Общество 0 Коммент.

О повышенном загрязнении воздуха предупреждают новосибирцев синоптики

вчера 11:27 Общество 0 Коммент.

Мужчина погиб в аварии в Чановском районе

вчера 10:56 Хроника 0 Коммент.

Избила и раздела: на Алтае женщина набросилась на чужого ребенка

вчера 10:32 Хроника 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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