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Наказание для Шамсутдинова, дрожь земли и триумф ХК «Сибирь» – Итоги недели Сиб.фм

Рубрика: общество

03.11.2019 19:41

ФОТО СИБ.ФМ, СТРАНИЦА ХК «СИБИРЬ» В TWITTER, yandex.ru, Youtube.com, группа «Инцидент Новосибирск» ВО ВКОНТАКТЕ, Facebook, VK.COM

На минувшей неделе на Алтае хоронили расстрелянных солдатом Рамилем Шамсутдиновым военнослужащих, а самому стрелку выбирали наказание в интернете, хоккеисты продолжали радовать своих болельщиков, а новосибирцы лишились популярных магазинов с низкими ценами. Эти и другие главные события прошедших семи дней – в Итогах недели Сиб.фм.

Лечить или расстрелять?

 

В понедельник, 28 октября, в интернете появилась петиция с предложением не наказывать рядового Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял целое отделение в закрытой части посёлка Горный в Забайкальском крае. Автор обращения считает, что солдата, убившего 8 человек и ранившего еще двоих, нужно отправить на реабилитацию. Эту идею за считанные часы поддержали несколько тысяч человек.

Вообще, в течение минувшей недели без преувеличения по всей стране продолжалось обсуждение этого ЧП. Каждый день появлялись новые резонансные темы для обсуждения. В тот же день россияне начали сбор денег для солдата и его семьи.

Позднее появилась альтернативная петиция, авторы которой предложили применить к Шамсутдинову высшую меру наказания – расстрел.

А в завершение недели стали известны эмоциональные подробности церемоний прощания с погибшими солдатами. Трое из них были призваны из Алтайского края. И там взгляд на всю эту историю совершенно иной.

Потрясло и унесло

Во вторник, 29 октября, Новосибирская область содрогнулась от небольшого землетрясения. Подземные толчки ощущались в областном центре, сильнее всего здания качало под Искитимом. Позднее ученые выдвинули версию, что причиной дрожи земли стали не тектонические процессы, а добыча полезных ископаемых в этом районе.

А уже в обед вздрогнула вся Сибирь. Ураганный ветер прошелся по всему региону. Сорванные крыши, вырванные с корнем деревья, упавшие заборы и повреждённые автомобили. На Оби пришлось приостановить паромное сообщение. Стихия не унималась и весь следующий день, но уже с менее разрушительными последствиями.

Лёха остаётся

В среду, 30 октября, стало известно об истории одной не очень маленькой и возможно даже совсем не гордой птицы. В Завьяловском районе Алтайского края глава местного общества охотников обнаружил одинокого лебедя, не улетевшего на юг. Ветеринары не нашли у птицы каких-то серьезных повреждений, мешавших длительным перелётам. Специалисты предположили, что она выросла в домашних условиях и не могла примкнуть к дикой стае. Лебедю дали имя Лёха и отправили на страусиное ранчо. Там он уже нашел себе новых друзей не из своего вида.

Вперед, «Сибирь»!

В четверг, 31 октября, хоккейная «Сибирь» дала болельщикам весомый повод для гордости. Во второй половине месяца команда одержала шесть побед подряд, а последним пунктом в этом списке стал матч с московским ЦСКА. В трудной игре, пропустив первыми, новосибирские хоккеисты отыгрались, затем вышли вперёд и удержали добытое преимущество. Выиграв у лидера КХЛ и действующего обладателя Кубка Гагарина, причём в свой день рождения, ХК «Сибирь» дала повод осторожно говорить о появлении нового фаворита в Восточной конференции.

Аутсайдер экономии

В пятницу, 1 ноября, у экономных новосибирцев появился повод для грусти. В городе закрылись последние магазины «Лидер экономии» и «Универсам удачных покупок». Некогда крупнейшие сети, принадлежавшие известным предпринимателям братьям Насоленко, прекратили своё существование. Сами бизнесмены рискуют стать банкротами. По оценке финансового управляющего, Виталий Насоленко задолжал кредиторам 412,2 миллиона рублей, а его брат Евгений — порядка 430 миллионов.

Это голос! 

 

В субботу, 2 ноября, в Новосибирске обсуждали успех  землячки, участницы шоу «Голос» Валерии Мироновой. Выпускница музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова исполнила песню Леди Гага «Poker face». В ходе выступления на этапе слепых прослушиваний к ней повернулись все четверо судей. Девушка продолжит борьбу за звание лучшего голоса страны в команде Константина Меладзе.

Даже чаю не попьёте

В воскресенье, 3 ноября, мать восьмилетней девочки пожаловалась, что в одной из школ Новосибирска добровольно-принудительные взносы стали поводом для конфликта.Как сообщают родители одной из учениц, первоклассницу выгнали  с чаепития, потому что она не сдала деньги на угощения. Как обычно бывает в таких историях, родительский комитет и пострадавшая сторона расходятся в показаниях. А главными пострадавшими в любом случае становятся дети.

Эмиль Фукс

Теги: школа Новосибирская область землетрясения армия

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