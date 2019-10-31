Пенсионерка погибла под колёсами автомобиля в посёлке Кольцово

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ДТП со смертельным исходом произошло на автобусной остановке; 75-летняя бабушка скончалась в больнице.

Водитель наехал на 75-летнюю женщину на остановке общественного транспорта в рабочем посёлке Кольцово под Новосибирском. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент произошёл вечером 2 ноября. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

"2 ноября в 19.00 на пешеходном переходе у остановки общественного транспорта в р.п. Кольцово 64-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Веста», при выполнении маневра объезда общественного транспорта, осуществлявшего высадку пассажиров, совершил наезд на 75-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая была доставлена в больницу с тяжелыми травмами, где спустя 4 часа скончалась", — добавили в пресс-службе ведомства.

Полиция проводит доследственную проверку по факту гибели пешехода для выяснения всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 2 ноября водитель погиб в ДТП в Чановском районе Новосибирска.