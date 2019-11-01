«Шаровая молния»: горящая контактная линия троллейбуса осветила район в Новосибирске

Скриншот из видео паблика "Инцидент Новосибирск"

Провода в районе Золотой нивы искрились около пяти минут; предварительная причина – короткое замыкание.

Контактная линия троллейбуса загорелась в районе станции метро Золотая нива в Дзержинском районе города. Об этом сообщили подписчики сообщества «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошёл вечером 2 ноября.

Предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Контактная линия, по словам очевидцев, искрилась в общей сложности не менее пяти минут. Всё это время электрический свет освещал улицу. Новосибирцы в комментариях под постом возмущались состоянием общественного транспорта.

«Когда же уже все эти тралики сгорят/сгниют/развалятся. Только пробки в городе создают. То кольцо раком про ползают, то рога потеряют, то крадутся...», – пишет подписчик. (орфография и пунктуация автора сохранены. – прим. Сиб.фм)

Другие отнеслись к происшествию с юмором.

«Шаровая молния... Это зеленый гуманоид выпустил»;

«В 70-е годы как гроза или сильный ливень всегда такое светопредставление было»

«Меди погорело не на один лям, опять проезд подорожает».

Напомним, 10 октября мэрия Новосибирска объяснила, почему пассажиры толкали троллейбус в центре города.