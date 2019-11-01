Трое подростков изнасиловали женщину в Забайкалье

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Трое школьников изнасиловали женщину кочергой и бутылкой; перед этим они убили сожителя пострадавшей.

Группа подростков пробралась в дом пары, где жестоко надругалась над женщиной 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю. По версии следствия, двое 16-летних и один 15-летний школьники из села в Кыринском районе перед изнасилованием женщины убили её сожителя, 40-летнего мужчину. Местные СМИ утверждают, что подозреваемые не вступали в половую связь с женщиной, а надругались над ней с помощью кочерги и бутылки.

"По данным следствия, 27 октября 2019 года обвиняемые в одном из сёл Кыринского района ворвались в частный дом, где совершили насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, а 40-летнего мужчину избили, отчего тот впоследствии скончался", — добавили в ведомстве.

Подозреваемых задержали в тот же день. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть и насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц. Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы для выяснения всех обстоятельств происшествия. По данным Следственного комитета, двоих злоумышленников ранее уже привлекали к уголовной ответственности. Следователи начали доследственную проверку в отношении органов профилактики Кыринского района, которые занимались правонарушениями среди несовершеннолетних.

Напомним, 1 ноября судимый за изнасилование житель Омска растлил 12-летнюю девочку.