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Трое подростков изнасиловали женщину в Забайкалье

Рубрика: проиcшествия

03.11.2019 11:38

Фото Pixabay

Трое школьников изнасиловали женщину кочергой и бутылкой; перед этим они убили сожителя пострадавшей.

Группа подростков пробралась в дом пары, где жестоко надругалась над женщиной 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю. По версии следствия, двое 16-летних и один 15-летний школьники из села в Кыринском районе перед изнасилованием женщины убили её сожителя, 40-летнего мужчину. Местные СМИ утверждают, что подозреваемые не вступали в половую связь с женщиной, а надругались над ней с помощью кочерги и бутылки.

"По данным следствия, 27 октября 2019 года обвиняемые в одном из сёл Кыринского района ворвались в частный дом, где совершили насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, а 40-летнего мужчину избили, отчего тот впоследствии скончался", — добавили в ведомстве. 

Подозреваемых задержали в тот же день. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть и насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц. Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы для выяснения всех обстоятельств происшествия. По данным Следственного комитета, двоих злоумышленников ранее уже привлекали к уголовной ответственности. Следователи начали доследственную проверку в отношении органов профилактики Кыринского района, которые занимались правонарушениями среди несовершеннолетних. 

Напомним, 1 ноября судимый за изнасилование житель Омска растлил 12-летнюю девочку. 

 

Эмиль Фукс

Теги: СКР

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вчера 13:09 Общество 0 Коммент.

О повышенном загрязнении воздуха предупреждают новосибирцев синоптики

вчера 11:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 09:31 Общество 0 Коммент.

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вчера 08:11 Общество 0 Коммент.

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01.11.2019 Хроника 0 Коммент.

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01.11.2019 Общество 0 Коммент.

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31.10.2019 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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