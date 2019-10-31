Укравшего карманную собачку новосибирца задержали спустя полтора месяца

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Укравшего карманную собачку новосибирца задержали спустя полтора месяцаРубрика: проиcшествия
03.11.2019 18:51
Фото Pixabay
Мужчина украл той-терьера у жительницы Новосибирска; пса вернули хозяйке живым и невредимым.
Житель Новосибирска украл карманную собачку породы той-терьер у девушки в районе Родники в Калининском районе Новосибирска. Инцидент произошёл 16 сентября. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, мужчина ушёл с собакой, которая была в тот момент в подъезде.
"После проверки по заявлению следователем отдела полиции №4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 37-летнего жителя Заельцовского района, ранее судимого за кражу чужого имущества. Похищенная собака изъята и возвращена хозяйке", — добавили в ГУВД.
Подозреваемый в краже собаки мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. Сейчас обвиняемый заключён под стражу.
Напомним, 2 ноября сибиряк пытался незаконно вывезти из страны лошадей из Новосибирска.
Эмиль Фукс
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