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Укравшего карманную собачку новосибирца задержали спустя полтора месяца

Рубрика: проиcшествия

03.11.2019 18:51

Фото Pixabay

Мужчина украл той-терьера у жительницы Новосибирска; пса вернули хозяйке живым и невредимым.

Житель Новосибирска украл карманную собачку породы той-терьер у девушки в районе Родники в Калининском районе Новосибирска. Инцидент произошёл 16 сентября. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, мужчина ушёл с собакой, которая была в тот момент в подъезде. 

"После проверки по заявлению следователем отдела полиции №4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 37-летнего жителя Заельцовского района, ранее судимого за кражу чужого имущества. Похищенная собака изъята и возвращена хозяйке", — добавили в ГУВД.

Подозреваемый в краже собаки мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. Сейчас обвиняемый заключён под стражу.

Напомним, 2 ноября сибиряк пытался незаконно вывезти из страны лошадей из Новосибирска.

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область МВД

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вчера 18:43 Хроника 0 Коммент.

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вчера 13:52 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске живут несчастные люди

вчера 12:28 Общество 0 Коммент.

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31.10.2019 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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