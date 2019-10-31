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Вторая «сухая» победа подряд: ВК «Локомотив» разгромил «Самотлор»Рубрика: общество, спорт
03.11.2019 16:23
Фото с сайка ВК "Локомотив"
Волейбольный «Локомотив» выиграл матч против «Самотлора» в Чемпионате России; от первого места новосибирцев отделяет всего одно очко.
Новосибирские волейболисты продолжают сезон без единого поражения. В очередном матче Чемпионата России по волейболу, который прошёл накануне, 2 ноября, «Локомотив» обыграл нижневартовский «Самотлор». Гости из Нижневартовска не сумели выиграть ни один сет – на счету «Локомотива» вторая «сухая» победа подряд со счётом 3:0.
Новосибирский «Локомотив» занимает вторую строчку рейтинга. Лидер турнира – питерское «Динамо» – опережает сибиряков всего на одно очко при равном количестве матчей и побед. Следующий матч «Локомотива» против кемеровского «Кузбасса» 6 ноября может при удачном стечении обстоятельств вывести новосибирцев на первое место рейтинга.
Напомним, 1 ноября Сиб.фм составил расписание всех игр «Локомотива» этом месяце.
Эмиль Фукс
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