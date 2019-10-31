«За общим столом сидеть не будешь!»: первоклашку унизили на чаепитии в новосибирской школе

Фото с группы ВК "Инцидент Новосибирск"

Мать ученицы одной из городских школ пожаловалась на поборы и унижения; по её словам, у 8-летней девочки психологическая травма.

Один из членов родительского комитета школы №183 в Кировском районе Новосибирска публично унизил девочку на чаепитии. Историей поделилась мама восьмилетней девочки в сообществе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». По словам матери, причина в том, что она не сдала деньги на мероприятие из-за отсутствия отчётности.

Конфликт между матерями привёл к тому, что на чаепитии ученицу унизила и выгнала из класса член родительского комитета по имени Евгения.

«Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай», – цитирует женщину мать ребёнка.

По словам мамы девочки, классный руководитель не знал о ситуации. Когда ребёнок в истерике выбежала в туалет, та просто вернула её обратно в класс. Там вновь продолжили давить на девочку из-за денег, которые её мать не сдала в фонд класса.

По словам девушки, собирающей деньги, отчетность она не ведёт потому, что «негде хранить чеки». Анонимный источник Сиб.фм рассказал, как работает система поборов родителями школьников и как к этому относится руководство учебного заведения.

«Поборы и родительские комитеты не дают покоя уже всем родителям! Если раньше поборы со стороны учителей были напрямую, то теперь делают это через родительские комитеты, вызывая конфликт между родителями. Учителя хорошо их обрабатывают! Учителя создают такие ситуации и при этом возможность сдать есть не у всех. Родители эти сборы денег обсуждают дома при детях, а они приходят и начинают травить одноклассников, у которых нет возможности сдать деньги, либо просто не считают необходимым», – сообщил собеседник Сиб.фм

Связаться с руководством школы №183 и получить оперативный комментарий у Сиб.фм не получилось. Евгения, которую обвиняют в поборах, также отказалась от комментариев. Мать восьмилетней девочки утверждает, что сейчас с ребёнком работают психологи – у школьницы психологическая травма на фоне давления на неё.

Напомним, 1 ноября Следственный комитет начал проверку в новосибирской школе, где избили ученика.