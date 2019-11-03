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Из Новосибирска в Талакан стала летать ещё одна авиакомпания

Рубрика: общество

04.11.2019 17:31

Фото с сайта russianplanes.net

Иркутская авиакомпания «Ангара» приступила в к выполнению полётов на комфортабельном самолёте «Ан-148» из Толмачёво в якутский город Талакан; рейсы будут выполняться два раз в неделю по понедельникам и четвергам.

Новосибирск и Талакан свяжет ещё один авиарейс. Иркутская авиакомпания «Ангара» приступила к выполнению рейсов на самолёте Ан-148. Об этом сообщается на сайте аэропорта Толмачёво.

Рейс ИК-899 Новосибирск – Талакан будет вылетать из Толмачево по понедельникам в 8:15 и четвергам в 8:30. Прибывать в аэропорт назначения соответственно в 13:00 и 13:10. Обратный рейс ИК-900 будет вылетать из Талакана в 14:10 по понедельникам и в 14:20 по четвергам. В Толмачёво самолёт прибудет в 15:10 и 14:20 соответственно.

Кроме авиакомпании «Ангара» по данному маршруту летают авиакомпании S7 и «Ямал».

Напомним, 5 августа стало известно, что в зимнем расписании авиакомпания S7 будет выполнять рейс Новосибирск – Пхукет.

 

 

Анатолий Якимов

Теги: Толмачёво авиация Новосибирск

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03.11.2019 Хроника 0 Коммент.

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03.11.2019 Общество 0 Коммент.

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03.11.2019 Общество 0 Коммент.

«Шаровая молния»: горящая контактная линия троллейбуса осветила район в Новосибирске

03.11.2019 Хроника 0 Коммент.

Трое подростков изнасиловали женщину в Забайкалье

03.11.2019 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» – «Металлург Мг»: прямая трансляция, прогнозы букмекеров и время начала матча

03.11.2019 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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