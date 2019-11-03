Из Новосибирска в Талакан стала летать ещё одна авиакомпания

Фото с сайта russianplanes.net

Иркутская авиакомпания «Ангара» приступила в к выполнению полётов на комфортабельном самолёте «Ан-148» из Толмачёво в якутский город Талакан; рейсы будут выполняться два раз в неделю по понедельникам и четвергам.

Новосибирск и Талакан свяжет ещё один авиарейс. Иркутская авиакомпания «Ангара» приступила к выполнению рейсов на самолёте Ан-148. Об этом сообщается на сайте аэропорта Толмачёво.

Рейс ИК-899 Новосибирск – Талакан будет вылетать из Толмачево по понедельникам в 8:15 и четвергам в 8:30. Прибывать в аэропорт назначения соответственно в 13:00 и 13:10. Обратный рейс ИК-900 будет вылетать из Талакана в 14:10 по понедельникам и в 14:20 по четвергам. В Толмачёво самолёт прибудет в 15:10 и 14:20 соответственно.

Кроме авиакомпании «Ангара» по данному маршруту летают авиакомпании S7 и «Ямал».

Напомним, 5 августа стало известно, что в зимнем расписании авиакомпания S7 будет выполнять рейс Новосибирск – Пхукет.