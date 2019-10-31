Лайфхак дня: как войти в доверие

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Лайфхак дня: как войти в довериеРубрика: общество
05.11.2019 06:41
фото с сайта pixabay.com
Дышите в такт с собеседником, копируйте его позы – если человек не «раскусит» ваши намерения, то, скорее всего, откроет вам сердце; разведчики, отмечающие сегодня профессиональный праздник, умеют входить в доверие за полминуты, а вы?
Сегодня, 5 ноября, в России отмечают один из самых секретных праздников – день военного разведчика. Это профессия, о которой говорят полушёпотом, а самих «профессионалов» зачастую даже не знают в лицо. Зато они знают многое и о многих – потому что умеют входить в доверие. В честь праздничной даты редакция Сиб.фм решила вспомнить самые действенные советы по «настройке контактов» с нужными людьми.
Итак, чтобы расположить собеседника, можно попробовать скопировать его позу. Не обязательно делать это очевидно и со стопроцентной точностью – такая «пародия» скорее напугает человека. Лучше «дублировать» собеседника с небольшой отсрочкой. Например, если он встал и открыл окно в комнате, то спустя пару минут расслабьте галстук со словами – «Действительно, душновато». Если человек сидит, уронив голову на ладони, попробуйте для начала просто подпереть рукой подбородок.
То же самое и с жестами. Если собеседник эмоционален и машет руками, стоять перед ним, спрятав руки в карманы, не имеет смысла. Лучше поймать его волну и попытаться «помогать» словам руками. К примеру, когда речь идёт о чём-то глобальном, можно показать «масштабы» широким разведением рук, если же необходимо, наоборот, понизить градус беседы, допустимы жесты с опущенными вниз ладонями.
Ещё один действенный метод «подстройки» под собеседника – звучать с ним в унисон. Это значит – не говорить громко, если его едва слышно, и, наоборот, не шептать, когда человек «трубит» басом. Поймайте звуковые границы партнёра по беседе и продолжайте разговор в этом диапазоне – тогда гораздо больше шансов понравиться собеседнику.
Напомним, 1 ноября Сиб.фм рассказывал, что можно сделать с тыквой после Хеллоуина.
Мария Машанова
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