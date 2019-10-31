Новосибирск: события 5 ноября

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Наступившая рабочая неделя будет на день короче обычной, но событий от этого меньше не стало. Вторник, по крайней мере, выглядит нескучным; мы собрали вместе все главные мероприятия дня, чтобы новосибирцы ничего не пропустили.

Диабазовой муке нужны инвестиции

Заседание Совета по инвестициям Новосибирской области пройдёт сегодня в правительстве региона под руководством губернатора Андрея Травникова.

В числе проектов, рассматриваемых участниками Совета, — строительство и модернизация животноводческих комплексов в Маслянинском районе (ООО "Сибирская Нива"); создание в Новосибирске производства безалкогольных напитков в алюминиевой банке (ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"); развитие производства диабазовой муки в р.п. Горный Тогучинского района (ООО "Диабаз").

Заседание пройдёт в малом зале правительства региона по адрсеу Красный проспект, 18, 5. Начало — в 15:30.

Встреча с чемпионом

Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретится с победителем чемпионата мира по спортивной гимнастике Иваном Стретовичем и его тренером Александром Матвеевым.

9 октября в немецком Штутгарте на 49-м чемпионате мира по спортивной гимнастике мужская сборная России, в составе которой выступал и Иван Стретович, одержала уверенную победу, обойдя по числу баллов команды из Китая и Японии. Наши спортсмены, набрав 261,726 балла, впервые в истории России выиграли звание чемпионов мира в командном многоборье. Последняя подобная победа была добыта в далёком 1991 году сборной СССР.

Во время встречи Анатолий Локоть наградит чемпиона и тренера памятными сувенирами и грамотами, а также пообщается с юными гимнастами.

Начало – в 12:00 в МБУ МЦ "Содружество" (ул. Кропоткина, 119/3).

Эконеделя — на старте

Сегодня в Новосибирске стартует экологическая неделя. Различные мероприятия с 5 по 10 ноября будут проходить на площадках университета экономики и управления, архитектурно-строительного университета, университета геосистем и технологий, в Доме ученых Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий.

Главная цель эконедели — развитие экологической культуры.

В программе запланированы форумы, фестивали, конференции, круглые столы, семинары, а также мастер-классы, командные игры и фотовыставки. В частности, сегодня в НГУЭУ для школьников пройдёт Довузовский экологический кубик, а для студентов – Межвузовский экологический кубок.

Кроме того, с 9:00 до 17:30 участники смогут посетить дискуссию "Творческая пауза", мастер-класс "Трудности сортировки", а также представить личные проекты.

В Экологической неделе примут участие представители общественных экологических организаций, органов власти, занимающихся проблемами экологии и охраны окружающей среды, студенты и школьники. Всего — около 500 человек.

Швейных дел мастер

Конкурс "Лучший по профессии – швея" пройдёт сегодня в "Новосибирском колледже лёгкой промышленности и сервиса».

Участниками станут специалисты, работающие на промышленных предприятиях и в организациях Новосибирска: АО "Синар", АО "Новосибирский механический завод "Искра", ОО "Кировская местная организация Всероссийского общества инвалидов", ООО "НОББИ", ООО "Спец-Линия", ИП Крузова, ИП Канина, ИП Крутикова, Клуб-ателье "LeKanti", и студенты ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса". Заявки на участие в конкурсе подали более 30 человек.

Победители получат дипломы мэра города Новосибирска, денежные премии. Имя участника, занявшего первое место, будет размещено на Доске почета города Новосибирска.

Старт конкурса — в 9: 00 в в "Новосибирском колледже лёгкой промышленности и сервиса» по ул. Зорге, 12.

Ключ к новоселью

Ключи от восьми новых квартир вручат сегодня в Искитимском районе Новосибирской области дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. С новосельем их поздравит заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.

Всего с начала года жильё получили 203 человека.

Церемония вручения ключей пройдёт в администрации Искитимского района (г. Искитим, ул. Пушкина, д. 51). Начало в 10:00.