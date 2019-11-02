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Новосибирск вошёл в топ-10 российских городов по качеству жизни

Рубрика: общество

04.11.2019 12:16

Фото Агата Карасёва

Министерство строительства и ЖКХ России опубликовало рейтинг индекса качества городской среды; Новосибирск в нём занимает 10 место.

По индексу качества жизни Новосибирску есть куда стремиться. По данным Министерства строительства и ЖКХ России наш город занимает 10-е место среди крупнейших городов страны. 

Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург возглавляют рейтинг крупнейших городов по индексу качества жизни. Они набрали соответственно 276, 238 и 191 балл. У Новосибирска – 161 балл. Также в первую десятку вошли Казань, Нижний Новгород – по 190 баллов, Красноярск – 189, Уфа – 179, Ростов-на-Дону – 178, Самара – 163. В этой группе Омск занял последнее место, набрав 104 балла.

Среди крупных городов с населением от 250 тысяч человек до 1 миллиона. Первое место у города Сочи – 219 баллов. Иркутск набрал 180 баллов, Барнаул и Кемерово – по 179, Томск – 170. Среди больших городов с населением 100-250 тысяч человек первое место занял город Реутов Московской области – 252 балла. Абакан набрал 176 баллов, Кызыл – 134. В группе средних городов с населением 50-100 тысяч человек первое место занял город Видное (Московская область), набравший 232 балла. Горно-Алтайск набрал 162 балла.

Оценивалось жильё и прилегающее пространство, здесь Новосибирск получил 28 баллов. 25 баллов – за улично-дорожную сеть, 27 – за озеленение, 26 – за общественно-деловую инфраструктуру, 20 – за социально-досуговую инфраструктуру. Это меньше половины из максимально-возможных. Только за общегородское пространство Новосибирску дали 35 баллов – больше половины от максимального количества баллов.

Напомним, в июне стало известно, что Новосибирск занял второе место среди читающих городов.

 

Анатолий Якимов

Теги: город рейтинги новосибирск жкх

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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