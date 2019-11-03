Новый год в новосибирском театре «Глобус»

Фото предоставлено театром "Глобус"

Сразу два спектакля приготовили артисты молодёжного театра «Глобус» в Новосибирске на Новый год; оба поставлены под руководством режиссёра Ивана Орлова.

Новогодние представления сказка «Морозко» и новогодний снежный поход для baby-публики «Птичка на счастье» покажут в молодёжном театре «Глобус».

Иван Орлов анонсирует премьеру: «Морозко» – душевный, народный, сказочный материал. Любимое всеми, ключевое – новогоднее, рождественское – название. Драматург Анна Богачева, с которой мы уже работали над спектаклем «Как стать Снегурочкой?», создала собственную пьесу по мотивам русской народной сказки. Наши новогодние праздники – всегда сочинение особого текста, это обусловлено пространством большой сцены «Глобуса» и самим жанром представления к Новому году.

Прежде всего, это история о том, что любовь помогает человеку преодолеть немыслимые жизненные испытания. Главная героиня Настенька – сильный и дорогой для нас образ русской женщины, которой всё по плечу, потому что в её сердце живет любовь. Сказка древняя, фольклорная, истоки её наверняка дохристианские, но в сути своей она очень христианская. Настя проходит некий путь: волшебник Морозко её испытывает, дает возможность проявить себя в этом мире. Непременно будут встречи со сказочной нечистью – Ягой, Кикиморой и Лешим. Но в финале всё закончится чудесно.

Нам важно создать яркий и красивый праздник для детей, должно получиться зрелищное шоу с видеопроекцией и световыми решениями от нашего уникального художника по свету Елены Алексеевой. Мы работаем с новым для нашего театра художником-сценографом и художником по костюмам – Оксаной Столбинской из Санкт-Петербурга. Она сочиняет свою совершенно новую для нас Вселенную, и работать с ней очень интересно. Музыку для спектакля и песни (на стихи Анны Богачевой) сочиняет композитор Станислав Пастухов, синтезирует русский фольклор и электронику, добиваясь современного звучания. Пластическим решением спектакля занимается новый лидер студии пластики театра «Глобус» Елизавета Поцукова, уже предчувствуются яркие пластически-хореографические решения. Приходите и смотрите, будем вам очень рады!»

Только в новогодние каникулы малышам и их родителям представится возможность увидеть спектакль «Птичка – на счастье!». В камерном пространстве спецпомещения детей от двух до шести лет ждет «снежный поход для baby-публики». Ребята окажутся в настоящем зимнем лесу, где за каждым деревом прячется удивительный сюрприз – спящий лесной житель, упавшая с ветки шишка, большой сугроб или даже сам Дедушка Мороз. И конечно, каждому ребенку надолго запомнится встреча с волшебной птицей!

Для всех гостей театра будет подготовлена новогодняя программа в фойе. Прежде чем отправиться в увлекательное сценическое путешествие, зрители соберутся у красавицы-елки, чтобы принять участие в конкурсах и развлечениях.

Спектакли будут проходить с 21 по 30 декабря 2019 года и с 2 по 8 января 2020 года — сказка «Морозко»; с 21 по 30 декабря 2019 года и с 2 по 7 января 2020 года – снежный поход для baby-публики «Птичка – на счастье!».

Начало спектакля большой сцены «Морозко» в 10:30, 13:00, 15:30, 18:00; 21 декабря в 13:00, 15:30, 18:00; 8 января в 13:00, 15:00. Начало спектакля «Птичка – на счастье!» в спецпомещении в 11:30, 16:30, 19:00.

Напомним, ноября стало известно, что на сцене молодёжного театра «Глобус» покажут премьеру «Иранская конференция».