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Пилот сибирской авиакомпании посадил за штурвал свою подругу

Рубрика: общество

04.11.2019 14:03

Скриншот из видео с сайта Новости Якутии

Пилот авиакомпании «ИрАэро», базирующейся в Иркутске, посадил за штурвал свою подругу; правоохранительные органы начали разбирательство.

В интернет попало видео, как девушка учится управлять самолётом, выполняющий, предположительно пассажирский рейс. Об этом сообщает сайт Новости Якутии.

Как стало известно, происшествием заинтересовались сотрудники Северо-восточного линейного управления на транспорте. По сообщению сайта, девушка разместила у себя на странице в социальной сети Instagram. Журналисты издания предполагают, что пилоты провели девушку в кабину самолёта незаконно.

В видеоролике слышно, как мужской голос, предположительно командира экипажа учит девушку управлять самолётом: «Обратно, а теперь вправо. Теперь можно влево».

Сейчас девушка удалила свою страницу в Instagram полностью.

На запрос журналистов в авиакомпании ответили: «По итогам проверки будет дана оценка достоверности информации. Есть сомнения в том, что эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании в сфере пассажирских перевозок».

В управлении транспортной полиции сообщили, что по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится проверка.

Напомним, в начале апреля стало известно о машинисте Новосибирского метро, пустившего в кабину постороннюю девушку.

Анатолий Якимов

Теги: безопасность авиация угроза самолёт

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вчера 10:51 Общество 0 Коммент.

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вчера 08:27 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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