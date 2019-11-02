Пилот сибирской авиакомпании посадил за штурвал свою подругу

Скриншот из видео с сайта Новости Якутии

Пилот авиакомпании «ИрАэро», базирующейся в Иркутске, посадил за штурвал свою подругу; правоохранительные органы начали разбирательство.

В интернет попало видео, как девушка учится управлять самолётом, выполняющий, предположительно пассажирский рейс. Об этом сообщает сайт Новости Якутии.

Как стало известно, происшествием заинтересовались сотрудники Северо-восточного линейного управления на транспорте. По сообщению сайта, девушка разместила у себя на странице в социальной сети Instagram. Журналисты издания предполагают, что пилоты провели девушку в кабину самолёта незаконно.

В видеоролике слышно, как мужской голос, предположительно командира экипажа учит девушку управлять самолётом: «Обратно, а теперь вправо. Теперь можно влево».

Сейчас девушка удалила свою страницу в Instagram полностью.

На запрос журналистов в авиакомпании ответили: «По итогам проверки будет дана оценка достоверности информации. Есть сомнения в том, что эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании в сфере пассажирских перевозок».

В управлении транспортной полиции сообщили, что по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится проверка.

Напомним, в начале апреля стало известно о машинисте Новосибирского метро, пустившего в кабину постороннюю девушку.