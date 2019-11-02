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Погода в Новосибирске 4 ноября: пасмурно и снег

Рубрика: общество

04.11.2019 09:24

Фото Сиб.фм

В Новосибирске в День народного единства, который отмечают сегодня, 4 ноября, погода ожидается пасмурной; во второй половине дня синоптики прогнозируют небольшой снег.

Новая неделя в Новосибирске начнётся с пасмурной и снежной погоды. По данным сайта Gismeteo.ru, в понедельник, 4 ноября, небо будет пасмурным, а ближе к вечеру пройдёт небольшой снег.

Температура воздуха днём -4…0 градусов. Ночью столбик термометра опустится до отметки -8…-5 градусов. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду с порывами до 6-9. Атмосферное давление 755 мм ртутного столба, в течение дня будет незначительно колебаться.

Напомним, 29 октября в Новосибирске ураган вырвал с корнем дерево в Центральном парке. 

 

Анатолий Якимов

Теги: погода снег прогноз Новосибирск

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вчера 08:27 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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