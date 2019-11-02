Погода в Новосибирске 4 ноября: пасмурно и снег

Лента новостейПредложить новость
Укравшего карманную собачку новосибирца задержали спустя полтора месяца
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Погода в Новосибирске 4 ноября: пасмурно и снегРубрика: общество
04.11.2019 09:24
Фото Сиб.фм
В Новосибирске в День народного единства, который отмечают сегодня, 4 ноября, погода ожидается пасмурной; во второй половине дня синоптики прогнозируют небольшой снег.
Новая неделя в Новосибирске начнётся с пасмурной и снежной погоды. По данным сайта Gismeteo.ru, в понедельник, 4 ноября, небо будет пасмурным, а ближе к вечеру пройдёт небольшой снег.
Температура воздуха днём -4…0 градусов. Ночью столбик термометра опустится до отметки -8…-5 градусов. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду с порывами до 6-9. Атмосферное давление 755 мм ртутного столба, в течение дня будет незначительно колебаться.
Напомним, 29 октября в Новосибирске ураган вырвал с корнем дерево в Центральном парке.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Укравшего карманную собачку новосибирца задержали спустя полтора месяца
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стоять будем
Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...
Бренд полный
Пять экспертов по брендингу оценили новый логотип Новосибирска...
Сама приплыла
Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...
Новости по теме
Популярное