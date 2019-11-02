Погода в Новосибирске 4 ноября: пасмурно и снег

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В Новосибирске в День народного единства, который отмечают сегодня, 4 ноября, погода ожидается пасмурной; во второй половине дня синоптики прогнозируют небольшой снег.

Новая неделя в Новосибирске начнётся с пасмурной и снежной погоды. По данным сайта Gismeteo.ru, в понедельник, 4 ноября, небо будет пасмурным, а ближе к вечеру пройдёт небольшой снег.

Температура воздуха днём -4…0 градусов. Ночью столбик термометра опустится до отметки -8…-5 градусов. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду с порывами до 6-9. Атмосферное давление 755 мм ртутного столба, в течение дня будет незначительно колебаться.

Напомним, 29 октября в Новосибирске ураган вырвал с корнем дерево в Центральном парке.