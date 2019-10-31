Погода в Новосибирске 5 ноября: уходим в минус

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Ноябрь окончательно вступил в свои права – минусовые температуры держатся даже днём; про световой день и говорить нечего – в 17:40 уже закат.

Вторник, 5 ноября, в Новосибирске будет прохладным, причём ниже всего столбик термометра опустится в 9 утра – будет -6 градусов. Днём потеплеет до -1.

Много солнца от первого рабочего дня недели ждать не стоит – небо в основном будет серым, с периодически пробивающимися лучами.

Ветер синоптики обещают северо-восточный до 3 метров в секунду. Осадки, если и случатся, то незначительные.

Во всей этой истории радует одно – магнитное поле во вторник будет спокойным. То, что нужно для вхождения в рабочий процесс после затяжных праздников.