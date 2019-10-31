Погода в Новосибирске 5 ноября: уходим в минус

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Погода в Новосибирске 5 ноября: уходим в минусРубрика: общество
05.11.2019 07:00
фото с сайта pixabay.com
Ноябрь окончательно вступил в свои права – минусовые температуры держатся даже днём; про световой день и говорить нечего – в 17:40 уже закат.
Вторник, 5 ноября, в Новосибирске будет прохладным, причём ниже всего столбик термометра опустится в 9 утра – будет -6 градусов. Днём потеплеет до -1.
Много солнца от первого рабочего дня недели ждать не стоит – небо в основном будет серым, с периодически пробивающимися лучами.
Ветер синоптики обещают северо-восточный до 3 метров в секунду. Осадки, если и случатся, то незначительные.
Во всей этой истории радует одно – магнитное поле во вторник будет спокойным. То, что нужно для вхождения в рабочий процесс после затяжных праздников.
Мария Машанова
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