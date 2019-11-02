Смертельное ДТП произошло в Новосибирске в праздничный день

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Смертельное ДТП произошло в Новосибирске в праздничный деньРубрика: проиcшествия
04.11.2019 11:07
Фото Владислав Савченков
В Новосибирске утром 4 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 29-летний молодой человек; его 38-летняя пассажирка сломала ногу.
В понедельник, 4 ноября, на улице Выборной в Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказал инспектор группы пропаганды УГИБДД УМВД России по городу Новосибирску Владислав Савченков.
Как стало известно, около 9:30 водитель автомобиля Honda HR-V при повороте с улицы Кирова на улицу Выборную не справился с управлением и наехал на опору освещения. В результате ДТП водитель получил травмы несовместимые с жизнью. Его пассажирка, женщина 1981 года рождения получила перелом ноги.
Напомним, 1 ноября в ДТП погиб выпускник новосибирского военного училища.
Анатолий Якимов
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