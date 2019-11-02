Смертельное ДТП произошло в Новосибирске в праздничный день

Фото Владислав Савченков

В Новосибирске утром 4 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 29-летний молодой человек; его 38-летняя пассажирка сломала ногу.

В понедельник, 4 ноября, на улице Выборной в Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказал инспектор группы пропаганды УГИБДД УМВД России по городу Новосибирску Владислав Савченков.

Как стало известно, около 9:30 водитель автомобиля Honda HR-V при повороте с улицы Кирова на улицу Выборную не справился с управлением и наехал на опору освещения. В результате ДТП водитель получил травмы несовместимые с жизнью. Его пассажирка, женщина 1981 года рождения получила перелом ноги.

Напомним, 1 ноября в ДТП погиб выпускник новосибирского военного училища.