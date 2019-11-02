Светофоры не работают в Кировском районе Новосибирска

Фото со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

На двух перекрёстках улиц в Кировском районе не работают светофоры; из-за того, что 4 ноября – нерабочий день, новосибирцы избежали затора.

На пересечении улицы Петухова с Громова и Сибиряков-Гвардейцев не работают светофоры. В районе образовалась небольшая пробка. Об этом сообщили подписчики группы АСТ-54 в социальной сети «ВКонтате».

Как стало известно, из-за аварии на линии электропередачи на некоторых улицах Кировского района отключено электричество. В службе «051» сообщили, что аварию устранят до 16:00.

Водителей просят по возможности объезжать данный район для экономии времени.

Напомним, 26 августа отключение электричества вызвало транспортный коллапс в Новосибирске.