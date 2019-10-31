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«Театр вместо тверка» – тысячи юных талантов устроили чемпионат искусств в Новосибирске

Рубрика: культура

05.11.2019 12:28

Фото предоставлено организаторами седьмого всероссийского чемпионата искусств

Всероссийский чемпионат искусств познакомил коллективы из шести регионов; современная хореография как вид сценического искусства заменила скандальный тверк для детей.

Самый массовый чемпионат искусств октября собрал сотни танцевальных коллективов со всей Сибири в концертно-театральном центре «Евразия» с 30 октября по 1 ноября. Сегодня эксперты и участники фестиваля рассказали Сиб.фм о тенденциях в развитии современной танцевальной культуры среди детей и подростков. 

Юные таланты соревновались в семи номинациях – конкурсе вокалистов «Сила голоса», конкурсе журналистики «Сила взгляда», состязанию по современным направлениям в хореографии «Сила движения», фестивалю коллективов и солистов народных танцев «Сила традиции», конкурсе балетмейстеров и хореографических спектаклей «Сила таланта», конкурсе чтецов и поэтов «Сила слова», а также участвовали в творческой лаборатории «Сила знаний» сразу по нескольким направлениям – режиссура танца, хореография, ораторское искусство и вокал. Наиболее массово на чемпионате были представлены танцевальные направления, особенно современного танца. 

«В Сибири это один из самых достойных конкурсов – в плане понимания современных направлений танца. Мне безумно нравится, что сюда люди приезжают не ради диплома, а чтобы соревноваться, смотреть и учиться новому. Так, современная хореография и контемпорари очень помолодели – если раньше приходили танцоры после 25 лет, то сейчас дети лет от восьми дадут фору взрослым», – уверен создатель лаборатории «Вне времени» при Институте искусств КемГУ Алексей Ожимков.

Эксперт чемпионата искусств отметил, что среди родителей разрушается миф, что современная хореография – «это скучно», но она более требовательна к форме – нужно уметь держать спину, поднимать ножку, выучить все позиции. Для уличных направлений танца это не так принципиально – там есть определённый базис движений. Прежде чем перейти к танцам, детей готовят год, два, три, и только затем они выходят на сцену. Кому-то из родителей становится скучно, и дети уходят – но рамки танцевальной культуры открыты, и даже самоучки в TikTok могут считаться её частью.  

«"ТикТок" не сделает из тебя танцора, но он поможет сделать танец моднее. Нужно приучать ребёнка к более элитарному искусству, но глупо исключать новое веяние, и говорить, что это неправильно. Разные времена, разные герои – значит хореографу нужно быть более лояльным, более пластичным и найти подход к "ТикТоку". Раньше и про современную хореографию говорили: "О Господи, опять поползли по сцене". И про тверк говорили: "Вот вышли, трясут". Со временем это стало достоянием танцевальной культуры и приобрело большое значение в хореографии. Не исключено, что в скором времени будет отдельная номинация "ТикТок-танцев" по 30 секунд», – надеется Алексей Ожимков. 

Хип-хоп из сибирской глубинки – настоящее зрелище, к которому танцевальные коллективы готовятся даже более усердно, чем известные студии из Новосибирска. Педагоги утверждают – юные таланты всегда пробьются в большие города, но часто не хватает площадок на местах, как, например, при реконструкции дома культуры в Карасуке.     

«У меня занимается около 40 детей и подростков от девяти лет. Отток и приток есть всегда – не все выдерживают, заинтересованные остаются и идут дальше. Две моих ученицы преподают в крупных городах – в Краснодаре и в Москве. Хотя нам ближе не сценическая, а уличная хореография – в основном хип-хоп и различные его вариации. Конечно, все стремятся уехать с периферии, но почему дети там должны быть хуже, чем здесь? Чаще всего принято, что тот, кто работает в городах-миллионниках, считается сильнее, но надо доказывать обратное, что мы и делаем», – уверен руководитель студии «Прайм» в Карасуке Андрей.

Поколение Y часто начинает выступления не со сцены, а с соцсетей – но провести трансляцию в Instagram без подготовки равносильно провалу. Эксперт направления «Сила слова» и тренер многих политиков регионов Сибири Андрей Масленников подчеркнул, что сценическое ораторское искусство и работа на камеру строятся на одних основах. 

«Конкурс чтецов "Сила слова" проходит впервые, но, кажется, у нас всё получилось – среди участников были дети, юниоры и даже взрослые. Ораторское мастерство – одно из самых сложных направлений. Ведь если ты поёшь, ты можешь спрятаться за аккомпанемент, в пьесе ты можешь спрятаться за другого актёра, в танце тебя поддерживают музыка и партнёры. Когда ты выходишь один на один – есть только ты, зрители и тот текст, с которым ты пришёл. Многим может показаться, что это просто, вышел читать стихи – и читай, но нужно работать с текстом, голосом и с телом. И сразу видно, когда педагог пытается создать из ребёнка инструмент для своей концепции вместо развития таланта», – уверен Андрей Масленников.

Мастер слова посоветовал юным блогерам и инстаграмщикам продумывать всё – сцену, текст и готовить любую импровизацию. Самый простой путь – классическая трёхчастная форма из приветствия, основной части и заключения. Работа с речью строится скорее по индивидуальным правилам, но лучше не копировать Дудя, а находить в себе особенности и творческие силы. 

Седьмой всероссийский чемпионат искусств. Эксперты фестиваля согласны в том, что главная традиция чемпионата – это создание масштабной коммуникационной площадки для соревнований ради участия, а не наград и дипломов. Оргкомитет конкурса отметил каждый коллектив независимо от уровня и возрастной категории. Сами же мастера танца, вокала, балета и театра, ораторского искусства и журналистики советуют – несмотря на обилие видеоуроков и онлайн-конкурсов важно получать базовые знания у реальных педагогов, а соревноваться – в тесном контакте и обмене опытом.

Напомним, 2 ноября голос новосибирской вокалистки заставил обернуться именитых артистов.

Никита Манько

Теги: театр современное искусство танцы дети чемпионат

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