Топ-5 мировых политиков в Новосибирске

Фото с сайтов: pixabay.com ; d-popovskiy.livejournal.com; bsk.nios.ru; rus.azattyq.org; s7-direct-line.livejournal.com

Новосибирск самый динамично развивающийся город; за годы его существования его посетило немало политиков мирового уровня.

Знаете ли вы, что в Новосибирске побывали три президента Франции, лидеры США, Китая, Венгрии, Польши Чехословакии, Югославии и других государств. Сиб.фм выбрал пять мировых лидеров, посещавших наш город.

5. Ричард Никсон, вице-президент США. 28 июля 1959 года.

Вице-президент США Ричард Никсон совершил государственный визит в СССР. Вместе с супругой Патрицией и сопровождающими лицами, в числе которых было около 100 журналистов и фотокорреспондентов прилетели в Новосибирск на трёх самолётах в Новосибирск из Ленинграда, по пути совершив посадку в Свердловске. Делегация посетила завод тяжёлых станков и гидравлических прессов имени Ефремова, оперный театр, новосибирскую ГЭС, Обское море, Академгородок, Институт гидродинамики.

4. Шарль де Голль, президент Франции. 23 июня 1966 года.

Президент Франции Шарль де Голль посетил СССР с государственным визитом в июне 1966 года. В Новосибирск он прилетел вместе с супругой и многочисленной свитой. В Новосибирске главу Франции встречали более 150 тысяч жителей города. В рамках визита он посетил завод «Сибэлектротяжмаш». В Академгородке ему показали Институты ядерной физики и геологии, геологический музей. По традиции делегацию Франции сводили в театр оперы и балета на спектакль «Каменный цветок».

3. Жорж Помпиду, президент Франции. 10 октября 1970 года.

Президент Франции Жорж Помпиду посетил СССР с государственным визитом в октябре 1970 года. Как и его предшественник Шарль де Голль Жорж Помпиду прилетел в Новосибирск вместе с супругой. Сразу же по прибытию они посетили Монумент Славы, а также Дом Учёных, Институт ядерной физики в Академгородке.

2. Франсуа Миттеран, президент Франции. 7 мая 1986 года.

Визит французского президента Франсуа Миттерана в 1986 году был краткосрочным. Два самолёта, на борту первого летел президент, а на другом – премьер-министр Жан Ширак. Они летели в столицу Японии – Токио. В Толмачёво французские «Конкорды» садились на дозаправку. В этот день в течение двух часов в новосибирском аэропорту были отменены все рейсы, а к самолётам никого не подпускали ближе, чем на 100 метров.

1.Ху Цзиньтао, председатель КНР. 2 июля 2005 года.

Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао посетил Новосибирск в июне 2005 года. Кстати, наш город – единственный, кроме Москвы, в котором был глава КНР. В Новосибирске лидер КНР провёл переговоры о сотрудничестве. В них приняли участие губернаторы российских и китайских регионов. На совещании лидеры сибирских регионов выразили большое желание в дальнейшем развивать региональное сотрудничество между двумя странами и выдвинули немало советов и предложений по этому поводу. Ху Цзиньтао также посетил авиационный завод имени В. Чкалова.

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