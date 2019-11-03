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Топ-5 мировых политиков в Новосибирске

Рубрика: общество

05.11.2019 05:05

Фото с сайтов: pixabay.com ; d-popovskiy.livejournal.com; bsk.nios.ru; rus.azattyq.org; s7-direct-line.livejournal.com

Новосибирск самый динамично развивающийся город; за годы его существования его посетило немало политиков мирового уровня.

Знаете ли вы, что в Новосибирске побывали три президента Франции, лидеры США, Китая, Венгрии, Польши Чехословакии, Югославии и других государств. Сиб.фм выбрал пять мировых лидеров, посещавших наш город.

5. Ричард Никсон, вице-президент США. 28 июля 1959 года.

Вице-президент США Ричард Никсон совершил государственный визит в СССР. Вместе с супругой Патрицией и сопровождающими лицами, в числе которых было около 100 журналистов и фотокорреспондентов прилетели в Новосибирск на трёх самолётах в Новосибирск из Ленинграда, по пути совершив посадку в Свердловске. Делегация посетила завод тяжёлых станков и гидравлических прессов имени Ефремова, оперный театр, новосибирскую ГЭС, Обское море, Академгородок, Институт гидродинамики.

4. Шарль де Голль, президент Франции. 23 июня 1966 года.

Президент Франции Шарль де Голль посетил СССР с государственным визитом в июне 1966 года. В Новосибирск он прилетел вместе с супругой и многочисленной свитой. В Новосибирске главу Франции встречали более 150 тысяч жителей города. В рамках визита он посетил завод «Сибэлектротяжмаш». В Академгородке ему показали Институты ядерной физики и геологии, геологический музей. По традиции делегацию Франции сводили в театр оперы и балета на спектакль «Каменный цветок».

3. Жорж Помпиду, президент Франции. 10 октября 1970 года.

Президент Франции Жорж Помпиду посетил СССР с государственным визитом в октябре 1970 года. Как и его предшественник Шарль де Голль Жорж Помпиду прилетел в Новосибирск вместе с супругой. Сразу же по прибытию они посетили Монумент Славы, а также Дом Учёных, Институт ядерной физики в Академгородке.

2. Франсуа Миттеран, президент Франции. 7 мая 1986 года.

Визит французского президента Франсуа Миттерана в 1986 году был краткосрочным. Два самолёта, на борту первого летел президент, а на другом – премьер-министр Жан Ширак. Они летели в столицу Японии – Токио. В Толмачёво французские «Конкорды» садились на дозаправку. В этот день в течение двух часов в новосибирском аэропорту были отменены все рейсы, а к самолётам никого не подпускали ближе, чем на 100 метров.

1.Ху Цзиньтао, председатель КНР. 2 июля 2005 года.

Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао посетил Новосибирск в июне 2005 года. Кстати, наш город – единственный, кроме Москвы, в котором был глава КНР. В Новосибирске лидер КНР провёл переговоры о сотрудничестве. В них приняли участие губернаторы российских и китайских регионов. На совещании лидеры сибирских регионов выразили большое желание в дальнейшем развивать региональное сотрудничество между двумя странами и выдвинули немало советов и предложений по этому поводу. Ху Цзиньтао также посетил авиационный завод имени В. Чкалова.

Напомним, 1 ноября Сиб.фм рассказал про самые угоняемые автомобили.

Анатолий Якимов

Теги: история Новосибирск руководство

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Предложить новость

Топ-5 мировых политиков в Новосибирске

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В 2020 году в Новосибирске пройдёт медиафорум стран БРИКС

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вчера 18:01 Афиша 0 Коммент.

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вчера 17:31 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:41 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:03 Общество 0 Коммент.

Светофоры не работают в Кировском районе Новосибирска

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-10 российских городов по качеству жизни

вчера 12:16 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске появится «Карта горожанина»

вчера 10:24 Общество 0 Коммент.

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03.11.2019 Хроника 0 Коммент.

Пенсионерка погибла под колёсами автомобиля в посёлке Кольцово

03.11.2019 Хроника 0 Коммент.

Вторая «сухая» победа подряд: ВК «Локомотив» разгромил «Самотлор»

03.11.2019 Общество 0 Коммент.

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике

03.11.2019 Общество 0 Коммент.

«За общим столом сидеть не будешь!»: первоклашку унизили на чаепитии в новосибирской школе

03.11.2019 Общество 0 Коммент.

Крупные сосульки на Михайловской набережной испугали новосибирцев

03.11.2019 Общество 0 Коммент.

«Шаровая молния»: горящая контактная линия троллейбуса осветила район в Новосибирске

03.11.2019 Хроника 0 Коммент.

Трое подростков изнасиловали женщину в Забайкалье

03.11.2019 Хроника 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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