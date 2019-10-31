В 2020 году в Новосибирске пройдёт медиафорум стран БРИКС

Фото с сайта pixabay.com

На встрече руководства информационных агентств – российского ТАСС и китайского «Синьхуа» Михаил Гусман и Хэ Пин подтвердили готовность к продолжению сотрудничества; встреча состоялась в рамках IV медиафорума стран БРИКС.

Пятый медиафорум стран БРИКС состоится в Новосибирске в 2020 году. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Как заявил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман на встрече с главным редактором «Синьхуа». Встреча проходила в рамках IV медиафорума стран БРИКС, которая состоялась в бразильском городе Сан-Паулу. Руководители признали, что сотрудничество между российским и китайским информационными агентствами было тесным и интенсивным не только в двухсторонних отношениях, но и в рамках международных организаций.

Во время встречи стороны обсудили сотрудничество в 2020 году. В частности речь шла о праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войны, а также вопросы предстоящего Всемирного медиасаммита в Шанхае.

Напомним, в середине мая новосибирская студентка Анастасия Охват была признана лучшим фотокорреспондентом медиафорума Евразии.