В Новосибирске появится «Карта горожанина»

Фото с сайта Сбербанка России

Исполняющий обязанности министра цифрового развития Новосибирской области Павел Жучков посетил Санкт-Петербург, где изучил опыт внедрения «Единой карты петербуржца». Об этом сообщают сразу несколько сайтов районных администраций города Санкт-Петербурга.

Как стало известно, «Единая карта петербуржца» — это электронная смарт-карта, объединяющая в себе возможности банковской, бонусной и скидочной карт, а также электронного проездного и носителя электронной подписи. В настоящее время её можно оформить во всех отделениях крупных банков.

На сайте разработчика и оператора «Единой карты петербужца» отмечается, что бонусные программы для держателей действуют в супермаркетах торговой сети «Пятёрочка», аптеках «36,6» и «Радуга», театрах и других учреждениях культуры, магазинах Kari и «Детский мир», а также ряде других.

По мнению Павла Жучкова, такие карты будут полезны для новосибирцев. Сейчас проект находится в разработке.

Напомним, 1 октября стало известно, что новосибирцы за проезд в метро предпочитают платить банковскими картами.