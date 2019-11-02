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В Новосибирске празднуют День народного единства

Рубрика: общество

04.11.2019 15:41

Фото с официального сайта полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло

В День народного единства, который отмечается 4 ноября, но площади имени Пименова в Новосибирске проходят праздничные мероприятия; на торжественном митинге выступили полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и другие.

Основные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, проходят в Новосибирске на площади имени Пименова у ГНТПБ. Праздничный концерт, в котором принимают участие известные творческие коллективы, начался в 11:00 с исторической зарисовки на тему освобождения Москвы в 1612 году народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. В концерте государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны», ансамбль музыки для народа «Дружина», вокально-инструментальный ансамбль «Белые Росы» и других.

В своём приветственном слове полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сказал, что, как и в далёком прошлом, сегодня общество готово сообща решать задачи, стоящие перед страной.

«Этот день – один из самых важных государственных праздников нашей огромной  многонациональной страны… Опора на многовековые традиции, уважение к истории Отечества помогают нам преодолевать любые трудности, достойно отвечать на вызовы времени», — подчеркнул полномочный представитель главы государства.

В 12:00 состоялся праздничный молебен в честь Казанской иконы Божьей матери. А сами праздничные мероприятия на площади Пименова в Новосибирске продлятся до 18:00.

Напомним, 3 ноября стало известно, как будут отмечать День народного единства.

 

Анатолий Якимов

Теги: праздники Меняйло Сергей Новосибирск полпред День народного единства

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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