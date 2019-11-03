В новосибирском зоопарке белых медведей покормили рыбой

Скриншот с видео со страницы в социальной сети "ВКонтакте" Анны Новиковой

Семейство белых медведей – обитателей новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило 4 ноября угостили рыбой; видеоролик как трапезничают любимцы новосибирцев, разместила на видеохостинге Youtube постоянная посетительница Анна Новикова.

В праздничный день, 4 ноября в новосибирском зоопарке на завтрак белым медведям давали рыбу. Видеоролик, на котором запечатлено как завтракают любимцы публики разместила на видеохостинге Youtube постоянная посетительница Анна Новикова.

На кадрах видно как два взрослых медведя – Кай и Герда, а также маленькие медвежата Норди и Шайна лакомятся кусочками и целыми рыбинами.

На официальной странице Новосибирского зоопарка сказано, что в утренний рацион взрослых медведей ежедневно входит 8 килограммов рыбы. Пять – Каю и три – Герде. Обычно в него входит несколько видов рыбы. Это может быть салака, минтай, сельдь, мойва и красная рыба. Состав рыбного ассорти время от времени меняют. Также им положено по 1-1,5 килограмма тёртой моркови, смешанной с рыбьим жиром, а также по булке чёрного и белого хлеба. Разумеется, что у Герды рацион чуть скромнее. На ужин им дают мясо. Иногда овощи и зелень, в качестве витаминной добавки.

Напомним, 29 октября белые медведи в новосибирском зоопарке продолжили купальный сезон.