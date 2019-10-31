Андрей Травников отметил значимость портала госуслуг для жителей Новосибирской области

фото прессс-службы правительства Новосибирской области

Губернатор отметил позитивную роль проактивных сервисов; почти на два миллиона увеличилось количество зарегистрированных жителей региона.

Глава Новосибирской области Андрей Травников в рамках оперативного совещания обсудил с членами правительства вопросы совершенствования регистрации жителей региона на портале государственных услуг.

«С этого года в режиме "суперсервисов", то есть без участия человека, реализуется выдача разрешений на охоту, в проактивном режиме мы внедряем услугу по предоставлению социальной поддержки при рождении ребёнка. Большая работа в этом году проделана по цифровизации господдержки в сфере АПК. Во время визитов в районы, при посещении отдельных хозяйств, при встречах с руководителями сельхозпредприятий я в обязательном порядке задаю вопрос – как работается в новой системе господдержки АПК? И практически во всех случаях получаю положительную оценку, сервис действительно удобный. Именно так государственные услуги и должны оказываться – в проактивном режиме, удобно для пользователя», – отметил Андрей Травников.

Доля зарегистрированных на портале новосибирцев – важный показатель разработанного правительством регионального проекта «Цифровое государственное управление». В этом году он составил 70 %, а уже к 2024 году его планируют поднять до 90 %. Стоит отметить, что количество заявлений на оказание государственных и муниципальных услуг в 2019 году превысило показатель прошлого года и составило 2,6 миллиона человек.

Напомним, 17 октября губернатор Новосибирской области встретился с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации.