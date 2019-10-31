Бабушка провалилась в яму с кипятком в Новосибирске

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Бабушка провалилась в яму с кипятком в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
05.11.2019 10:36
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
В частном секторе Кировского района прорвало отопление; упавшей в яму пенсионерке потребуется дорогостоящее лечение.
В Кировском районе Новосибирска бабушка провалилась в яму с горячей водой и получила серьёзные ожоги. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«В субботу вечером прорвало отопление около частного дома. Улица освещается плохо, в темноте бабушка 89 лет слишком близко подошла и провалилась в кипяток. Ожог более 40 % тела. Находится на искусственной вентиляции лёгких в реанимации», – пишет автор поста.
Как выяснилось, повреждённая труба принадлежит владельцам частных домов. В день происшествия на месте присутствовали представители администрации Кировского района.
Напомним, 17 сентября женщина с ребёнком упала в яму с кипятком в центре Новосибирска.
Никита Минин
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