Бабушка провалилась в яму с кипятком в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

В частном секторе Кировского района прорвало отопление; упавшей в яму пенсионерке потребуется дорогостоящее лечение.

В Кировском районе Новосибирска бабушка провалилась в яму с горячей водой и получила серьёзные ожоги. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«В субботу вечером прорвало отопление около частного дома. Улица освещается плохо, в темноте бабушка 89 лет слишком близко подошла и провалилась в кипяток. Ожог более 40 % тела. Находится на искусственной вентиляции лёгких в реанимации», – пишет автор поста.

Как выяснилось, повреждённая труба принадлежит владельцам частных домов. В день происшествия на месте присутствовали представители администрации Кировского района.

Напомним, 17 сентября женщина с ребёнком упала в яму с кипятком в центре Новосибирска.