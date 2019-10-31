Банду наркодилеров будут судить в Новосибирске

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05.11.2019 15:24
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Новосибирской области
За распространение наркотиков синтетического происхождения через интернет группа из девяти человек пойдёт под суд; над уголовным делом работали в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Новосибирской области.
Сразу девять человек отправятся под суд за распространение наркотических средств синтетического происхождения через интернет в Новосибирске. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Как стало известно, группировку создал 24-летний молодой человек. Он привлёк несколько граждан, которые выполняли роли курьеров, фасовщиков, операторов. При этом один из участников жил в одной из стран Восточной Азии, откуда координировал деятельность интернет-магазина.
«Кто-то из сообщества отвечал за хранение наркотиков и перевозил их, кто-то фасовал и делал "закладки" для розничных покупателей. Все они вели обезличенные записи в интернете, используя технические средства конспирации», – рассказали в пресс-службе.
В июне 2018 года деятельность группы пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Новосибирской области. Всего у подозреваемых обнаружили и изъяли более 450 граммов запрещённых веществ.
По данным следствия, подозреваемые в течение полугода совершили 12 преступлений, связанных с незаконных оборотом наркотиков, легализировав около 6 миллионов рублей. К уголовной ответственности привлекли девять человек, двое из которых заключили досудебное соглашение – суд рассмотрит их дела отдельно. В отношении семерых фигурантов уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, 29 августа в Новосибирске нашли пряники, начинённые наркотиками.
Анатолий Якимов
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