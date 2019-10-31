Белый питбуль напал на женщину в Новосибирске – ей потребовалась медпомощь

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Белый питбуль напал на женщину в Новосибирске – ей потребовалась медпомощьРубрика: проиcшествия
05.11.2019 16:05
фото с сайта pixabay.com
Жительница Новосибирска стала жертвой нападения собаки; питбуль набросился на неё в Ленинском районе города.
Питбультерьер, который находился на улице без намордника, 3 октября напал на проходившую мимо женщину. Пока собаку пытались оттащить от потерпевшей, он успел укусить сибирячку за руку. Видео инцидента размещено на Youtube-канале «Новосибирские Новости».
На кадрах видно, как пострадавшая пытается увернуться от животного, однако питбуль догоняет её и раз за разом бросается к руке. Еще две женщины, одна из которых, возможно, является хозяйкой пса, пытаются остановить собаку, но безуспешно.
Как стало известно, после инцидента сибирячке потребовалась помощь медиков.
Напомним, в начале октября собака прокусила голову двухлетней девочке в омском селе.
Мария Машанова
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