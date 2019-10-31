Белый питбуль напал на женщину в Новосибирске – ей потребовалась медпомощь

фото с сайта pixabay.com

Жительница Новосибирска стала жертвой нападения собаки; питбуль набросился на неё в Ленинском районе города.

Питбультерьер, который находился на улице без намордника, 3 октября напал на проходившую мимо женщину. Пока собаку пытались оттащить от потерпевшей, он успел укусить сибирячку за руку. Видео инцидента размещено на Youtube-канале «Новосибирские Новости».

На кадрах видно, как пострадавшая пытается увернуться от животного, однако питбуль догоняет её и раз за разом бросается к руке. Еще две женщины, одна из которых, возможно, является хозяйкой пса, пытаются остановить собаку, но безуспешно.

Как стало известно, после инцидента сибирячке потребовалась помощь медиков.

Напомним, в начале октября собака прокусила голову двухлетней девочке в омском селе.