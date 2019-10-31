Блинами с курицей и грибами накормят новосибирцев на социальной ярмарке

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Отведать «Сельские» голубцы, «Настоящие» пельмени и блины с курицей и грибами на социальной ярмарке позвали новосибирцев; дегустировать можно с 11:00 до 14:00 ежедневно.

В Новосибирске продолжает работать первая городская социальная ярмарка. Сегодня, 5 ноября, гостям предложат продегустировать пельмени «Классика» и «Настоящие», голубцы «Сельские», печёночный шницель, свиные котлеты, говядину «Ромштекс Люкс» и блины с курицей и грибами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

8 ноября можно будет оценить вкус морепродуктов: сельди и морской капусты в ассортименте, рулета «Пикантный» из кеты. Время дегустаций – с 11:00 до 14:00, сама ярмарка работает на улице Большевистской, 131 с 10:00 до 19:00 ежедневно, кроме воскресенья и понедельника. Напомним, на прошлой недели жителей сибирской столицы приглашали на дегустацию печёночного шницеля и ромштекса.