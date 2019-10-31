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Блинами с курицей и грибами накормят новосибирцев на социальной ярмарке

Рубрика: общество

05.11.2019 10:18

фото с сайта pixabay.com

Отведать «Сельские» голубцы, «Настоящие» пельмени и блины с курицей и грибами на социальной ярмарке позвали новосибирцев; дегустировать можно с 11:00 до 14:00 ежедневно. 

В Новосибирске продолжает работать первая городская социальная ярмарка. Сегодня, 5 ноября, гостям предложат продегустировать пельмени «Классика» и «Настоящие», голубцы «Сельские», печёночный шницель, свиные котлеты, говядину «Ромштекс Люкс» и блины с курицей и грибами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. 

8 ноября можно будет оценить вкус морепродуктов: сельди и морской капусты в ассортименте, рулета «Пикантный» из кеты.

Время дегустаций – с 11:00 до 14:00, сама ярмарка работает на улице Большевистской, 131 с 10:00 до 19:00 ежедневно, кроме воскресенья и понедельника.

Напомним, на прошлой недели жителей сибирской столицы приглашали на дегустацию печёночного шницеля и ромштекса. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область социальная ярмарка

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сегодня 08:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:00 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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