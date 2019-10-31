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Четверо детей отравились тосолом: один в реанимации

Рубрика: общество, проиcшествия

05.11.2019 21:06

Фото со страницы группы "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"

В Алтайском крае несовершеннолетние дети отравились неизвестной синей жидкостью; после того как у них открылась рвота, родители вызвали скорую помощь.

Один ребёнок в реанимации, ещё трое госпитализированы. В Алтайском крае четверо детей отравились неизвестной жидкостью синего цвета. Как сообщает газета «Алтайская правда», со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, дети выпили предположительно тосол.

«Ночью у детей открылась рвота, и родители вызвали скорую помощь. Два ребёнка госпитализированы в краевой центр охраны материнства и детства, один из них находится в реанимации. Ещё двое находятся в Панкрушихинской центральной районной больнице», — рассказал министр.

Вице-губернатор Ирина Долгова дала поручение держать ситуацию на контроле. В свою очередь специалисты предупреждают родителей, чтобы те провели с детьми профилактические беседы о недопустимости употребления неизвестных продуктов и еды. А при малейшем подозрении на отравление, особенно если у ребёнка открывается рвота, нужно немедленно обращаться в скорую помощь.

«Пусть лучше врачи оценят, что происходит. Не может быть других вариантов, если дети говорят, что пили или ели неизвестное вещество», — предупредил заведующий токсикологическим отделением барнаульской клинической больницы № 11 Герман Балаганский.

Напомним, 25 сентября в православной женской гимназии в Иркутской области отравились 24 ученицы.

 

Анатолий Якимов

Теги: дети Алтайский край отравление происшествие

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сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Новое административное здание воздвигнут в центре Новосибирска

сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

Уголовное дело завели на сотрудников детсада в Нарьян-Маре, где убили ребёнка

сегодня 15:37 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников отметил значимость портала госуслуг для жителей Новосибирской области

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Банду наркодилеров будут судить в Новосибирске

сегодня 15:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирец победил в конкурсе «Скорофильм»

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Первая бесплатная заправка для электромобилей появилась в Новосибирске

сегодня 13:40 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:52 Хроника 0 Коммент.

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Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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