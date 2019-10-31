Четверо детей отравились тосолом: один в реанимации

Фото со страницы группы "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"

В Алтайском крае несовершеннолетние дети отравились неизвестной синей жидкостью; после того как у них открылась рвота, родители вызвали скорую помощь.

Один ребёнок в реанимации, ещё трое госпитализированы. В Алтайском крае четверо детей отравились неизвестной жидкостью синего цвета. Как сообщает газета «Алтайская правда», со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, дети выпили предположительно тосол.

«Ночью у детей открылась рвота, и родители вызвали скорую помощь. Два ребёнка госпитализированы в краевой центр охраны материнства и детства, один из них находится в реанимации. Ещё двое находятся в Панкрушихинской центральной районной больнице», — рассказал министр.

Вице-губернатор Ирина Долгова дала поручение держать ситуацию на контроле. В свою очередь специалисты предупреждают родителей, чтобы те провели с детьми профилактические беседы о недопустимости употребления неизвестных продуктов и еды. А при малейшем подозрении на отравление, особенно если у ребёнка открывается рвота, нужно немедленно обращаться в скорую помощь.

«Пусть лучше врачи оценят, что происходит. Не может быть других вариантов, если дети говорят, что пили или ели неизвестное вещество», — предупредил заведующий токсикологическим отделением барнаульской клинической больницы № 11 Герман Балаганский.

Напомним, 25 сентября в православной женской гимназии в Иркутской области отравились 24 ученицы.