Чудовища из Оби: топ-5 гигантских судаков, выловленных новосибирскими рыбаками

фото портала FishingSib

Тепло покинуло Сибирь, но это не мешает любителям рыбалки выезжать с удочкой на природу; редакция Сиб.фм составила рейтинг самых огромных судаков, пойманных сибиряками в этом году, чтобы вам было на кого равняться.

5. «Ловись рыбка большая и маленькая»

«Малька» нашего топа выловил рыбак Дмитрий 5 сентября. Хотя товарищи успели позавидовать улову мужчины, сам он не получил большого удовольствия от рыбалки:

«Трёхчасовая вылазка на Обь, в районе Затона, принесла нам по две поклевки, по одной реализовали. Да, как то скучно на реке. Сегодня пойду опять окуней гонять», – написал тогда рыбак (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм).

4. «Большой бонус»

Сибиряк поймал огромного судака, вес которого составил семь килограммов. О своём рекордном трофее он сообщил на сайте новосибирских рыбаков Fishingsib.

«Русловая ямка на Берди не подвела. Каждый год по бонусу», – кратко, но ёмко описал свою удачу рыболов.

В этом случае фотографии говорят сами за себя.

3. «Отличный судачара»

Рыболов из Новосибирска вместе с семьёй отправился на рыбалку в Томскую область и на второй день путешествия поймал там огромную рыбину. Фотографиями своего трофея, вес которого составил семь килограммов, он поделился на портале FishingSib.

«Второй день встречает нас теплым утром, вдоль перекатов активизируется окунь. ИИИ!!! вечером первый трофей на четырех метрах, судак далеко за семь килограммов. Так и провели на воде два дня. Непередаваемые ощущения при встречах с крупным хищником», – рассказывает счастливый рыбак.

Комментарии не заставили себя ждать:

«Судачище классный!»;

«Отличный судачара».

2. «Двойная удача»

Житель Новосибирска удачно порыбачил в Алтайском крае и похвастался своим уловом – двумя исполинскими судаками – в социальной сети «ВКонтакте». Вес одного из них составил девять килограммов, а второго – пять. Однако некоторые рыбаки не поверили и стали доказывать, что рыбы на самом деле весят меньше.

Мужчина не растерялся и ответил своим завистникам:

«Я ждал, когда появиться такой эксперт, который на глаз определяет лучше, чем люди кантарем».

Где правда – определить уже сложно. Но размер улова действительно впечатляет.

1. «Чуть курить не начал»

Рыбак поймал в Новосибирской области 10-килограммового судака, который стал триумфатором нашего рейтинга. Буквально огромнейший монстр. Мужчина рассказал, что выловить судака удалось с большим трудом:

«Я даже закричать толком не смог, получилось только промычать что-то невнятно, типа "офигеть", "ё моё", "да какже это так".. ну и все в таком духе... трясло минут 30... чуть курить не начал хотя бросил полгода как и вам советую но не начал, все нормально».

Напомним, 29 октября мы составляли топ-5 огромных обских щук.